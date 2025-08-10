Smrt je pro fanoušky sexy. Šéf Buggyry promluvil o temné stránce závodění

Martin Koloc, šéf týmu Buggyra ZM Racing, se ve veřejném prostoru nikdy netajil tím, že říká věci tak, jak je cítí. K motorsportu přistupuje bez příkras - drsně, syrově a někdy až brutálně.
"Vybírám si dobrý lidi okolo sebe a každý dva roky se zbavuju toxických lidí," prohlásil v podcastu Bez brzd. I to leccos vypovídá o prostředí, které kolem sebe buduje.
Závodění podle něj není pro hrdiny, ale pro ty, kdo umí přežít. "Každý si říká: 'No, já bych byl dobrý závodník, protože jsem úplně vydlabaný a jsem schopný podstoupit jakékoliv riziko.' A to je přesně obráceně," domnívá se.
Rozdíl mezi jezdcem a hazardérem podle Koloce spočívá v tom, jestli se člověk umí rozhodovat pod tlakem a neztratit přitom hlavu.
K mentalitě závodníků se staví kriticky: "Každý jezdec musí být tak trochu sobeček, protože prvním soupeřem je vždycky váš týmový kolega."
Podobně nekompromisní je pohled bývalého úspěšného závodníka na přípravu jezdců. "Na přípravu jezdců mám fakt pankáčský názor a všichni mi říkají, že to dělám špatně."
Zpochybňování mu nevadí. Naopak - vyhovuje mu, když jde proti proudu.
Podle Koloce nestačí talent - rozhodující jsou momenty, kdy jde o všechno. A těch je prý nejvíc v dálkových soutěžích.
"Dálková rallye - jako je Dakar - je z mého úhlu pohledu sportem, který má největší podíl kritických rozhodnutí ze všech sportů, které znám. Ale každé z těch rozhodnutí je skutečně o přežití," připomněl.
Ani Rallye Dakar nevnímá nijak romanticky. "V Saúdské Arábii na Rallye Dakar jsme rozmazlený. Od té doby, co jsme tam přistáli, tak jsme měli šest aut tajných policajtů za náma," popsal jednu z osobních zkušeností a dodal, že pod nablýskanou fasádou televizních přenosů je to stále ten samý nebezpečný sport jako dřív.
Moderní motorsport podle bosse Buggyry přitahuje i to, co mnozí nechtějí slyšet. "Zabití lidé přitahují, samozřejmě. To je nesmírně sexy. No, a to je ten moderní motorsport," dodal Koloc.