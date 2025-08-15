Moto

Mareš před "Barumkou": od boje s defektem k obhajobě čela šampionátu

před 3 hodinami
Filip Mareš míří na Barum Rallye jako lídr domácího šampionátu a slibuje boj o špičku i proti evropské konkurenci.
Filip Mareš, Toyota GR Yaris Rally2
Filip Mareš, Toyota GR Yaris Rally2 | Foto: ACCR Toyota Dolák

Filip Mareš a Radovan Bucha, posádka vozu Toyota GR Yaris Rally2, zatím v letošní sezoně udržela stoprocentní spolehlivost.

Před jejím vrcholem, zlínskou Barum Rallye, vede mistrovství České republiky v automobilových soutěžích s náskokem bodu před veteránem Janem Kopeckým ve Škodě Fabia RS Rally2.

Na Rallye Bohemia se Mareš dostal do vedení už ve čtvrté rychlostní zkoušce a držel ho až do šesté. Pak ale přišel defekt pneumatiky.

"Chtěl bych se omluvit celému týmu za chybu na druhém průjezdu Zvířetické erzety. Byla malá, ale draze zaplacená, protože nás vyřadila z boje o vítězství. Mrzí mě to, ale zítra jsme chtěli zabojovat o co nejlepší výsledek," prohlásil Mareš závodící v barvách ACCR Toyota Dolák.

Přesto dokázali na mokré trati zabrat, připsat si dva nejrychlejší časy a ze šestého místa se vyšplhat na druhé.

"GPS nám na prvním Radostíně hlásila nehodu, která tam nebyla. To nás zpomalilo a stálo spoustu času. Ale druhé místo po předchozí smůle chutná skoro jako vítězství," dodal.

Teď už ale myslí jen na Zlín. "Na letošní Barumku se už zatraceně těšíme! Po delší době se porovnáme se silnou evropskou konkurencí a bude těžké dostat se mezi nejlepší pětku. Naše ambice jsou ale vyšší. Jsme dobře připravení a mohu fanouškům slíbit, že budeme bojovat ze všech sil," vzkázal před startem domácího vrcholu sezony.

