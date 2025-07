Znovuzrozený Márquez rekordy neřeší, zajímá ho jen sedmý titul v MotoGP

Marc Márquez dál vládne MotoGP. V Brně vyhrál pátý závod v řadě, ale mluví hlavně o titulu. Rekordy ho prý nezajímají.

Marc Márquez zůstává neporazitelný. V neděli si v Brně bez větších emocí připsal už páté vítězství v řadě a náskok v šampionátu natáhl na 120 bodů.

Zatímco fanoušci šíleli a statistici v garážích Ducati slavili nový rekord, sám vítěz zůstával v klidu. "Rekordy mě nezajímají. Chci jen titul," řekl.

Na Masarykově okruhu startoval druhý, ale po krátkém přetahování s Marcem Bezzecchim šel do čela a vyhrál s náskokem 1,753 sekundy. Druhý skončil právě jezdec Aprilie, třetí byl Pedro Acosta. Marcův mladší bratr Álex Velkou cenu nedokončil - v Brně spadl po kontaktu s Joanem Mirem.

"Hlavní priorita, a vlastně jediná, je titul. V tomhle roce mám ještě deset závodů, ve kterých musím držet nastavený rytmus. Jedeme naplno, ale teď už můžeme jen ztratit," připustil Márquez.

Na cestě za sedmým titulem se dostal do tempa, které připomíná jeho nejlepší roky. Zatím vyhrál osm ze dvanácti závodů, navíc má na kontě jedenáct triumfů ve sprintech. Přesto působí klidněji než kdy dřív.

"Výhoda je velká, ale kalendář je teď našlapaný. Takže zůstávám soustředěný. Nechci stres," řekl Španěl.

V roce 2020 pro něj všechno vypadalo jinak. Těžký pád ve Španělsku odstartoval čtyři roky plné bolesti a operací. U Hondy ztrácel víru, až loňská sezona v barvách Gresini Ducati ho nakopla. Skončil celkově třetí a právě tehdy podle svých slov znovu našel sám sebe.

"Minulý rok byl zlomový. Gresini mi dal šanci, a i když jsem nejezdil dokonale, krok za krokem jsem získával důvěru. Letos mám konečně motorku, která mi sedí, a cítím se výborně," popsal.

Motocykl Ducati GP25 mu sedí natolik, že i chyby z Austinu a Jerezu působí jako drobné epizody.

"Těch posledních pět let mi možná vzalo šanci bojovat o tituly, ale daly mi něco jiného. Osobně jsem hodně vyrostl. Nikdy není dobré zažít těžké chvíle, ale někdy člověka změní a přinutí dívat se na věci jinak," dodal.

A to, jak se na věci dívá letos, je celkem jasné. Výsledky jsou pro něj důležité, ale tabulky rekordů neřeší. "Jestli vyhraju titul a vyrovnám Rossiho, bude to krásné. Ale o to nejde. Jde mi o to, být znovu mistrem světa."