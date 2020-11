Víkend šampionů? Hamilton může dohnat Schumiho, Mir získat první titul v MotoGP

V neděli mohou být korunování šampioni obou královských motoristických disciplín. Ve Velké ceně Turecka má Lewis Hamilton nakročeno k sedmému titulu mistra světa formule 1. V cíli Velké ceny Valencie může Joan Mir slavit své první vítězství v MotoGP.

Lepší výchozí pozici má pilot Mercedesu Lewis Hamilton. Závod v Istanbulu je čtrnáctým ze sedmnáctidílné sezony. Brit tak má ještě další tři mečboly. Vítězstvím v letošním ročníku by získal svůj sedmý titul, čímž by dohnal legendárního Michaela Schumachera. Německou legendu už nyní pokořil v počtu vyhraných závodů i kvalifikací.

Do areálu Istanbul Parku Hamilton přiletěl s luxusním náskokem 85 bodů na týmového kolegu Valtteriho Bottase, letos se jich rozdá (včetně bonusu za nejrychlejší kolo) ještě 104. Britovi tak stačí získat v neděli ve Velké ceně Turecka o sedm bodů víc než jeho finský soupeř.

Bottasovi tak nemusí v případě, že nezajede i nejrychlejší kolo Grand Prix, stačit ani vítězství. Dojede-li za této konstelace Hamilton druhý, bude i tak jistým šampionem.

O suverenitě obhájce titulu svědčí nejlépe fakt, že pokud by on následující tři závody (Turecko a dvakrát Bahrajn) nedojel a jeho stájový parťák všechny vyhrál i s bodem navíc, pořád by na finále sezony dorazil do Abú Zabí jako lídr právě Hamilton. A to s náskokem sedmi bodů.

V MotoGP je to po zranění dosavadního suveréna Marca Marqueze v úvodu sezony extrémně vyrovnaná bitva. Velice dobře rozdané karty má 23letý Španěl Joan Mir. Mistr světa Moto3 z roku 2017 má před závěrečnými dvěma závody 162 bodů. Na druhém místě jsou se shodným počtem 125 bodů Mirův stájový kolega od Suzuki Alex Rins a Fabio Quartararo s netovární (sic!) Yamahou.

K mání bude v neděli ve Valencii a pak o týden později v portugalském Portimau ještě 50 bodů, takže čistě matematicky mají na titul nárok také Maverick Viñales (Yamaha, 121 b.), Franco Morbidelli (Yamaha, 117) a Andrea Dovizioso (Ducati, 117). Jejich šance jsou ale opravdu mizivé.

Navíc Mirovi stačí k pojištění největšího životního úspěchu dojet ve Velké ceně Valencie třetí. Tím pádem získá 16 bodů a před Portugalskem by bylo vymalováno. Navíc Španěl to na okruhu Ricarda Torma umí. Předchozí Velkou cenu Evropy tam vyhrál před Rinsem, čímž udělal velký krok k titulu.