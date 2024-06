Čeští jezdci za volantem Lamborghini bojovali na slavné trati v Le Mans

Po deseti letech se vrátili čeští piloti na slavný okruh v Le Mans. Vozy Lamborghini Mičánkova týmu po jediném tréninku v silné konkurenci uspěly.

Circuit de la Sarthe patří mezi nejslavnější okruhy světa. Trať, po níž se prohánějí speciály během čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans, je z části tvořena běžnými silnicemi. Proto je každý rok v permanenci jen po několik týdnů.

O to vzácnější je příležitost si na tomto okruhu zazávodit. Dvě posádky vozů Mičánek Motorsport powered by Buggyra navázaly na deset let starý start Jana Charouze ve čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans. Na Circuit de la Sarthe se v pátek objevily v našlapaném poli padesátky aut pohárového seriálu Lamborghini Super Trofeo Europe.

Podnik přidružený k nejslavnějšímu závodu světa přinesl brněnské stáji nejlepší výsledek sezony. Posádka Jáchym Galáš - Matěj Pavlíček se prosadila v absolutním pořadí i ve své třídě.

Junioři Mičánek Motorsport powered by Buggyra byli osmí v hodnocení PRO-AM a desátí celkově. To vše po jediném tréninku a povedené kvalifikaci.

Dobrý den Mičánkova týmu podtrhla česko-slovenská dvojice Bronislav Formánek, Štefan Rosina pátou pozicí v klasifikaci PRO.

"Pro naši juniorskou posádku je to nejlepší výsledek sezony a jsem moc rád, že to přišlo právě tady. Tímto výkonem ukazujeme, že patříme mezi absolutní špičku nejen ve třídě PRO-AM, ale i v nejprestižnější třídě PRO. Pro oba jezdce je to obrovská motivace nejen do závodu, ale hlavně do kvalifikací. Potvrzuje se, že ty jsou pro výsledek klíčové," říká manažer týmu Jiří Mičánek junior.

Druhý závod naplánovaný na sobotu před startem závodu na 24 hodin organizátoři zrušili kvůli problematickým pneumatikám, což se šéfovi stáje vůbec nelíbilo.

"Byl to pro nás jeden z klíčových víkendů celé sezony. Chápu, že existovaly problémy s pneumatikami a že je nejde vyřešit operativně. Ale to, že dostaneme večer ujištění, že závod v nějaké zkrácené formě absolvujeme, a pak nám v noci dojde do WhatsApp zpráva, že je závod zrušený, mi přijde hodně neprofesionální. Celé startovní pole do tohoto víkendu investovalo obrovské úsilí i peníze, které teď přišly nazmar," uvedl Mičánek junior.