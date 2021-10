Lacko vyrazí do finále sezony. Čeká ho "Misano Impossible" v boji o titul

Veterináři prošetřují firmu Maso uzeniny Polička kvůli možnému klamání spotřebitele. Sdělil to za Státní veterinární správu (SVS) Petr Majer. Maso z Polska, které kvůli antibiotikům přikázali v minulém týdnu stáhnout z řetězce Lidl, bylo označené jako z Německa. Je to vidět i na fotografiích, které zveřejnili na svém webu. Podle firmy bylo mleté vepřové vyrobeno z německého masa s menším množstvím masa z Polska. To se do jídla dostalo kvůli ojedinělému pochybení jednotlivce bez úmyslu klamat spotřebitele, dodala společnost.

"Legislativa ukládá výrobcům povinnost pravdivě uvádět zemi původu u čerstvého vepřového masa, včetně masa mletého. Uvedení země původu Německo (chov a porážka) na balení výše zmíněného produktu, je v současné době v dalším šetření SVS, a to s ohledem na možné klamání spotřebitele," uvedl Majer.

Podle zástupců společnosti z Poličky šlo o pochybení jednotlivce. "Přijali jsme okamžitě nápravná opatření a proti polskému dodavateli suroviny zahájili právní kroky s okamžitým ukončením spolupráce. Vedení společnosti MU Polička chce zdůraznit, že za danou situaci nenese žádnou zodpovědnost společnost Lidl. Této společnosti nedodáváme polské maso," sdělilo ČTK vedení Maso uzeniny Polička.