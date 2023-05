Buggyra nebude v Mostě chybět. Před domácími fanoušky pojede Lacko

Tým Buggyra ZM Racing sice v letošním roce nestartuje v závodech mistrovství Evropy tahačů, v srpnu v Mostě ale Adam Lacko nebude chybět.

Pilot Buggyry Adam Lacko v závodě ME na Slovakia Ringu 2022 | Foto: Buggyra

Bývalý evropský šampion se představí s kamionem připravovaným týmem Buggyra Academy France.

"Jsme velmi rádi, že se nám podařilo dohodnout na jeho účasti na tradiční Czech Truck Prix a že fanoušci na startu uvidí českého zástupce. Bude to skvělá příležitost pro všechny milovníky motorsportu, jak si užít konec prázdnin," uvedl předseda představenstva Autodromu Most Josef Zajíček v tiskové zprávě.

Buggyra loni v říjnu oznámila, že šampionát tahačů po 30 letech opouští a tým se bude soustředit na vytrvalostní závody s výhledem startu ve čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans a na dálkové soutěže včetně Rallye Dakar. Pro akci v Mostě ale udělal výjimku.

"Do Mostu prostě Buggyra patří. V rámci zachování tradic jsme se domluvili s Autodromem Most a nakonec trucky v Mostě do našeho nabitého závodního programu zařadili, abychom potěšili české fanoušky, kteří tradičně plní mostecké tribuny," řekl šéf týmové komunikace Jan Kalivoda.

Radost z rozhodnutí měl i Lacko. "Je to bonus pro české diváky. Na návrat do tahače se moc těším. Bude to zase jiný svět, než teď zažíváme u sportovních vozů GT. Panuje tu zcela jiná atmosféra a doufám, že fanoušky potěšíme výsledkem," uvedl Lacko, pro nějž bude závod v Mostě jedinou akcí před českými fanoušky v sezoně. "Tak si je chci podle toho pořádně užít," dodal.

Czech Truck Prix se uskuteční 26. a 27. srpna a bude pátým dílem ME. Šampionát začne příští týden v Misanu.

