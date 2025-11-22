Kvalifikaci v Las Vegas ovlivnil déšť. Z pole position vystartuje Norris

Norrise doplní v první řadě na startu úřadující mistr světa Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu, který je po 21 z 24 závodů třetí v celkové klasifikaci se ztrátou 49 bodů. V kvalifikaci byl o 323 tisícin sekundy pomalejší než britský pilot.
Norris, který vede šampionát o 24 bodů před Piastrim o 24 bodů, si vyjel sedmou pole position v sezoně, čímž vyrovnal Verstappenovu bilanci. Posledních sedm závodů z první startovní pozice vyhrál.
"Páni, to byly nervy. Hrozné nervy. Nikdo tu ještě v dešti nejel, takže nebylo jasné, co od toho čekat," řekl Norris, který bude v Las Vegas usilovat o třetí vítězství za sebou. "Strašně to klouzalo. Jakmile trochu špatně najedete na obrubník, rozhodí vás to a málem narazíte do zdi," uvedl.
Do druhé startovní řady se postaví Španěl Carlos Sainz z Williamsu a Brit George Russell z Mercedesu.
Závod začne v neděli v 5:00 SEČ.
Kvalifikace na Velkou cenu Las Vegas, závod mistrovství světa vozů formule 1:
1. Norris (Brit./McLaren) 1:47,934, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,323, 3. Sainz (Šp./Williams) -0,362, 4. Russell (Brit./Mercedes) -0,869, 5. Piastri (Austr./McLaren) -1,027, 6. Lawson (N. Zél./Racing Bulls) -1,128.