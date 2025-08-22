Scéna jako z akčního filmu. Motocyklista přeskočil mýtnou bránu z jedoucího kamionu

Ackermann znovu ukázal, proč patří mezi největší hvězdy světového freestyle motokrosu.
Sedmadvacetiletý Němec předvedl kaskadérský kousek, který bere dech - z korby jedoucího kamionu odstartoval, přeletěl devítimetrovou dálniční mýtnou bránu a na druhý kamion dopadl po provedení tsunami backflipu
To všechno při rychlosti přes 70 kilometrů v hodině a s časovou rezervou sotva půl vteřiny.
"Kdybych neodstartoval přesně ve správnou chvíli, narazil bych do brány nebo minul dopad," vysvětlil Ackermann po doskoku.
Přitom se musel spolehnout na odhad, protože na motorce neměl rychloměr. Kritický signál k odrazu mu dal jeho bratr Hannes, také profesionální jezdec FMX, který jel na startovacím kamionu.
Ackermann, známý tím, že už coby teenager jako první zvládl backflip na motorce, spojil sportovní odvahu s dokonalou přípravou.
Vzlétl z kamionu jedoucího 20 km/h, rozjel motorku na 54 km/h a v maximální rychlosti 74 km/h překonal čtyřicetimetrovou vzdálenost mezi vozy.
Ve vzduchu provedl tsunami backflip, při kterém jezdec natáhne tělo kolmo k motorce, a dopadl naprosto přesně.
Za zdánlivě bláznivým kouskem stála detailní práce odborníků. "Analyzovali jsme všechno - rychlost kamionů, zrychlení motorky, úhel odrazu i vítr," prozradil Thomas Stöggl z Athlete Performance Center v Thalgau.
Díky výpočtům se riskantní kaskadérský projekt proměnil v kontrolovanou operaci, kde vše muselo klapnout do poslední desetiny vteřiny.
Samotný Ackermann popisoval pocity po doskoku jako naprostou euforii.
"Bylo to neuvěřitelné, protože jsem věděl, že to tak tak vyšlo. Přípravy trvaly několik dní, napětí bylo obrovské. Když to ze mě spadlo, šel jsem úplně do extáze - fakt jsem napůl zešílel," smál se jezdec.