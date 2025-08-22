Moto

Scéna jako z akčního filmu. Motocyklista přeskočil mýtnou bránu z jedoucího kamionu

Radek Vičík Radek Vičík
před 3 hodinami
Německý freestyle motokrosař Luc Ackermann posunul hranice možného. Na dálnici přeskočil devítimetrovou mýtnou bránu mezi dvěma jedoucími kamiony a ve vzduchu zvládl náročný trik tsunami backflip.
Riskantní skok Luca Ackermanna z kamionu na kamion | Video: Red Bull Content Pool

Ackermann znovu ukázal, proč patří mezi největší hvězdy světového freestyle motokrosu.

Sedmadvacetiletý Němec předvedl kaskadérský kousek, který bere dech - z korby jedoucího kamionu odstartoval, přeletěl devítimetrovou dálniční mýtnou bránu a na druhý kamion dopadl po provedení tsunami backflipu

To všechno při rychlosti přes 70 kilometrů v hodině a s časovou rezervou sotva půl vteřiny.

"Kdybych neodstartoval přesně ve správnou chvíli, narazil bych do brány nebo minul dopad," vysvětlil Ackermann po doskoku.

Přitom se musel spolehnout na odhad, protože na motorce neměl rychloměr. Kritický signál k odrazu mu dal jeho bratr Hannes, také profesionální jezdec FMX, který jel na startovacím kamionu.

Skok Luca Ackermanna z kamionu na kamion
Skok Luca Ackermanna z kamionu na kamion | Foto: Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Ackermann, známý tím, že už coby teenager jako první zvládl backflip na motorce, spojil sportovní odvahu s dokonalou přípravou.

Vzlétl z kamionu jedoucího 20 km/h, rozjel motorku na 54 km/h a v maximální rychlosti 74 km/h překonal čtyřicetimetrovou vzdálenost mezi vozy.

Ve vzduchu provedl tsunami backflip, při kterém jezdec natáhne tělo kolmo k motorce, a dopadl naprosto přesně.

Za zdánlivě bláznivým kouskem stála detailní práce odborníků. "Analyzovali jsme všechno - rychlost kamionů, zrychlení motorky, úhel odrazu i vítr," prozradil Thomas Stöggl z Athlete Performance Center v Thalgau.

Díky výpočtům se riskantní kaskadérský projekt proměnil v kontrolovanou operaci, kde vše muselo klapnout do poslední desetiny vteřiny.

Samotný Ackermann popisoval pocity po doskoku jako naprostou euforii.

"Bylo to neuvěřitelné, protože jsem věděl, že to tak tak vyšlo. Přípravy trvaly několik dní, napětí bylo obrovské. Když to ze mě spadlo, šel jsem úplně do extáze - fakt jsem napůl zešílel," smál se jezdec.

Skok Luca Ackermanna z kamionu na kamion
Skok Luca Ackermanna z kamionu na kamion | Foto: Joerg Mitter / Red Bull Content Pool
 
Mohlo by vás zajímat

Usměvavé krásky, ostré meče i futuristické sporty. V Číně skončily obří Světové hry

Usměvavé krásky, ostré meče i futuristické sporty. V Číně skončily obří Světové hry
30 fotografií

"Barum rallye je částí mého srdce." Suverén Kopecký vyhrál ve Zlíně podvanácté

"Barum rallye je částí mého srdce." Suverén Kopecký vyhrál ve Zlíně podvanácté

Nespokojený Salač skončil v Rakousku těsně za top 10, lídra Moto2 zradil letící kámen

Nespokojený Salač skončil v Rakousku těsně za top 10, lídra Moto2 zradil letící kámen

Mareš před "Barumkou": od boje s defektem k obhajobě čela šampionátu

Mareš před "Barumkou": od boje s defektem k obhajobě čela šampionátu
motorismus sport Obsah freestyle motokros motocykly video

Právě se děje

Aktualizováno před 25 minutami
Ukrajinské drony znovu zaútočily na ropovod Družba, tvrdí ukrajinský velitel
Zahraničí

ŽIVĚ
Ukrajinské drony znovu zaútočily na ropovod Družba, tvrdí ukrajinský velitel

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 34 minutami
Čapek bude představen jako průkopník sci-fi na konferencích v USA
Literatura

Čapek bude představen jako průkopník sci-fi na konferencích v USA

Památník Karla Čapka ve Staré Huti na Příbramsku připomene v Los Angeles spisovatelova díla R.U.R., Továrna na Absolutno, Krakatit a Válka s Mloky.
před 50 minutami
Zastřelil manželku, dvakrát se pokusil o sebevraždu. Miláček žen hrál i ve filmech
Sport

Zastřelil manželku, dvakrát se pokusil o sebevraždu. Miláček žen hrál i ve filmech

Od smrti legendárního Gustava "Bubiho" Scholze uplynulo 25 let.
před 53 minutami
Zuřivost na německé dálnici. Vybržděný kamioňák hrnul modrý Seat až do Lucemburska
Auto

Zuřivost na německé dálnici. Vybržděný kamioňák hrnul modrý Seat až do Lucemburska

Nedorozumění mezi řidičem osobního a nákladního auta vedlo k sérii nepochopitelných událostí. Policie stále hledá svědky.
před 57 minutami
Meta podepsala s Googlem smlouvu o cloudu za deset miliard dolarů
Ekonomika

Meta podepsala s Googlem smlouvu o cloudu za deset miliard dolarů

Pro Google je to po dohodě s další americkou společností OpenAI druhá velká smlouva, kterou v poslední době uzavřel.
před 1 hodinou
Transakce za 40 miliard. Kellnerová se dohodla na vyplacení Kellnera mladšího z PPF
Ekonomika

Transakce za 40 miliard. Kellnerová se dohodla na vyplacení Kellnera mladšího z PPF

Kellner mladší je nejstarším synem zakladatele PPF, který tragicky zahynul v březnu 2021.
před 1 hodinou
Bouzková je v Mexiku v semifinále. Zato Nosková tam titul neobhájí
Tenis

Bouzková je v Mexiku v semifinále. Zato Nosková tam titul neobhájí

Bouzková je v Mexiku v semifinále. Zato Nosková tam titul neobhájí
Další zprávy