Když z asfaltu jde strach. Procházka po rovince Hunaudiéres, kde vyhasínají hvězdy

Je to pětatřicet let, co nijak širokou silnici obklopenou řídkými lesy zpřetrhaly dvě zpomalující zatáčky. Až do roku 1990 byla Hunaudiéres šest kilometrů dlouhou rovinkou, kde závodní speciály během 24h Le Mans atakovaly čtyřsetkilometrovou rychlost. I proto patřila k jednomu z nejstrašidelnějších míst celého motorsportu. Jezdci tu často bourají doteď, už dvanáct let naštěstí nikdo nezahynul.