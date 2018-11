Blog Josefa Kaliny: Šolichání v dunách bylo jen předehrou

před 53 minutami

Start 41. pokračování Rallye Dakar se blíží. Ale než se závodníci vydají na trať, připomeňme si nyní díky dalšímu blogu legendárního navigátora Josefa Kaliny ročník 2018.

Před velkými závody u nás i ve světě se praktikuje takzvaný "shakedown", neboli setřesení. Nikdo si totiž nemůže být jist, že to, co sundá z podvalníku nebo vytáhne z lodi, je ve stejném stavu jako to, co sestavil v dílně. Pořadatel rallye vymezí někde kousek uzavřené trati, kde se dá auto před ostrým startem vyzkoušet.

V našem případě to bylo trochu jinak. Peruánský autoklub našel asi 30 kilometrů od Limy pěkný dunový okruh, kde se ta věc dala provádět. V tomto případě nešlo ani tak o setřesení aut, jako o vytřesení jezdců. Zvláště pak těch, kteří viděli pořádnou dunu poprvé v životě.

Naše posádka začala famózně. Po prvních deseti minutách jsme nevyváleli kamion jenom zázrakem, ale rychle se to začalo lepšit. Martin Šoltys prokázal talent a Šiki (Tomáš Šikola), náš nováček palubní mechanik, si zvykal na situace, kdy se při náklonech může okénkem hrabat rukou v písku. Místo shakedownu to byla taková rychloškola jízdy v dunách. Stejně to fungovalo u naší asistence v závodě, takto hochů z Adrie se starší Tatrou. Kolomajz (Martin Kolomý) se bavil a jezdil kolem nás jako po dálnici.

Celá tahle drobná předehra se vyplatila. Zažil jsem spoustu jezdců, kteří trpěli a trpí pořád patologickou hrůzou z dun a do toho, co nás čekalo, se rozhodně nedalo vjíždět s dunovou fobií. Martin i Šiki se jí naštěstí rychle zbavili.

Na startu prologu, což byl asi třicetikilometrový okruh u města Pisco, jsem z nich nicméně cítil značnou nervozitu. Vzpomněl jsem si, jak jsem před 30 lety byl vykulený já. Ke všemu nám nefungovaly GPSky a jeli jsme jenom podle hodně nepřesného tripmasteru. Zapadli jsme hned kilometr za startem, ale "Adriáci" startovali brzy za námi a stáhli nás z té duny dřív, než bys řekl švec.

"První prohrání do kapsy nahání." I tak by se dalo použít opačné přísloví, ale byli jsme z toho prologu trochu otráveni. Navíc jsem se hned porafal s hochy od ERTF, kteří spravují celý GPS systém. Naštěstí je v autě ještě další škatule jménem Iritrack, která zaznamenává trasu do detailu, a ta prokázala, že jsme projeli všechny body. O.K. Zvláště jeden byl umístěn velmi zákeřně a penalizoval se dvěma hodinami, což se na začátku závodu rovnalo téměř rozsudku smrti.

Naše jednička v sestavě Kolomý, Plný, Stross (dále jen Kolomajz, Rosťa a Piňos) zažila také menší dobrodružství, když se po nádherném skoku utrhla pod Kolomajzem sedačka. Ve Sparcu asi nepočítají s takovou váhou a létajícím kamionem.

Kolem Pisca už jsem jezdil a tak jsem věděl, že tohle bylo jenom takové šolichání.