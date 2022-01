Mičánek chystá rychlejší Lamborghini. Jeho tým sbírá vavříny jak na běžícím pásu

Jiří Mičánek mladší pokračuje v rodinné tradici. Má v péči tým, který založil jeho otec Jiří Mičánek senior, bývalý výborný pilot známý z výsledkových listin od 70. let minulého století. Jiří junior se potatil - vedle funkce manažera si pořád udělá čas i na vlastní závodění.

Tým Mičánek Motorsport powered by Buggyra s Lamborghini | Foto: Mičánek Motorsport powered by Buggyra

Lamborghini v dílnách týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra | Foto: Mičánek Motorsport powered by Buggyra

Tým Mičánek Motorsport powered by Buggyra má za sebou téměř dokonalou sezonu: boj o titul v kategorii Pro-AM v prestižním Lamborghini Super Trofeo Europe i triumf v seriálu TCR Eastern Europe.

Mičánkova hektická sezona vyvrcholila na podzim šestitýdenní závodní šňůrou bez času na oddych. "Byl to extrémně náročný rok, ale na druhou stranu je to skvělá motivace do nové sezony."

Sezona jako z partesu

Jako správný pilot a šéf závodní stáje má brněnský rodák velkou chuť vítězit. Ale i tak byly vicemistrovský titul v Lamborghini Super Trofeo Europe, mistrovský titul v TCR Eastern Europe a jeho vlastní úspěchy závodech do vrchu splněním snu o (téměř) dokonalém ročníku.

"Asi bych takovou bilanci před sezonou raději nesliboval. Ale v koutku duše bych věřil, že to všechno je možné. Výsledky, kterých dosahujeme, jsou odrazem maximální profesionality, se kterou tým funguje. Jasně, mohla se spousta věcí pokazit, ale i kdyby to nevyšlo, věděli bychom, že jsme pro to udělali všechno," svěřil se Mičánek se svojí filozofií.

Přitom začátek sezony ve znamení lockdownu a nejistoty moc optimismu nesliboval. "Do toho ještě přišla nemoc našeho německého pilota Kurta Wagnera a bylo jasné, že ho bude limitovat minimálně několik měsíců. Pak se zranil i další jezdec Libor Dvořáček. V té chvíli jsme měli na sezonu nachystaná tři Lamborghini, jenže posádku pro jedno," vzpomínal Mičánek,

Z okruhů na kopce a zpátky

Pro něj měla nastalá situace i jedno pozitivum. Byl to volný vůz pro jeho vlastní závodění do vrchu.

"Pár závodů jsem jel ještě na začátku kariéry s monopostem pod tátovým vedením. No a teď, když jsme měli jedno auto navíc, jsem si řekl, že by bylo fajn si to osvěžit a dokázat zajet nějaký slušný výsledek," uvedl Mičánek.

"Slušný" výsledek to skutečně byl. Ze šesti jízd ve třech vyhrál a ve dvou byl druhý.

Letní rozjezd sezony byl i v poháru optimistický. Zlom přišel, když Broněk Formánek a Josef Záruba vyhráli s "lambem" první závod kategorie Pro-Am. "Mrzí mě jen to, že jsme jej získali až po protestu na porušení pravidel od soupeře. Nebýt toho, tak Broňa na Paul Ricard projížděl cílem jako vítěz a tu radost bychom si užili ještě víc," připomněl, že ani tomuto seriálu se nevyhnula kontroverzní rozhodnutí jury.

Dvojice Formánek-Záruba pojede "cup" i letos. Navíc letos se v týmu mohou těšit na nové Lamborghini Huracán EVO 2. "Letos nás čeká zásadní krok, obměna všech aut za novou specifikaci. Podle toho, co víme, by se měla zlepšit aerodynamika a brzdy. Uvidíme, jak moc přezbrojí konkurence. Jestli doteď platilo, že stávající Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO je nejrychlejší pohárové auto na světě, tak letos bude ještě rychlejší," věří Mičánek.

Pro jeho tým bude letos pohárové klání Lamborghini jasnou prioritou. "Soustředíme se na obě posádky - jak Broňu s Pepkem, tak na Libora Dvořáčka - a doufejme, že i na uzdraveného Kurta Wagnera. S ambicemi jsem opatrný, ale v zásadě platí to, co jsem říkal už dřív. Musíme jezdit konzistentně, nedělat zbytečné chyby, nedostávat se do zbytečných kolizí a mít trochu štěstí," dodal závodník a šéf v jedné osobě.

Úspěch i ve východoevropském klání

Vedle seriálu Lamborghini Super Trofeo Europese se barvy týmu ukázaly ve výborném světle i v šampionátu cestovních vozů TCR Eastern Europe.

"Michal Makeš jezdil s Cuprou výborně, ale hodně mi pomohl i brácha Tomáš. Kvůli souběhu se Super Trofeo bylo těžké být na všech závodech, on to ale koučoval skvěle. Navíc Michal hned první závod sezony vyhrál. Pak dokazoval, že to nebyla žádná náhoda a že titul získal oprávněně. Letos se budeme chtít ještě posunout," připomněl šéf brněnské stáje

Sám Mičánek junior se vlastnímu závodění nebrání ani v nové sezoně. "Pokud to vyjde, tak se určitě na nějakém vrchu otočím. Co se týče startů Mičánek Motorsport powered by Buggyra na okruzích, je to otevřené. Klíčová je pro nás podpora obou posádek v Lamborghini Super Trofeo a vytvoření co nejlepšího zázemí pro Michala Makeše v TCR Eastern Europe. Všechno ostatní se musí těmto dvěma prioritám podřídit. Když to kalendář umožní, tak se určitě někde na závodech či exhibici objevíme," doufá.