Jako na playstationu. Lacko míjel při cestě za triumfem jednoho soupeře za druhým

I když kalendář evropského šampionát tahačů na okruzích přichází o jeden podnik za druhým, roudnická Buggyra závodí. Adam Lacko o víkendu ovládl špičkově obsazený závod nizozemského šampionátu v Zolderu. Takhle se ve druhé jízdě probojoval ze sedmého místa až do čela. Český jezdec vyhrál všechny čtyři závody.

Lacko se v Zolderu probil ze sedmého místa do čela | Video: Facebooková stránka Buggyra Racing

Pro Buggyru to byl druhý povedený národní šampionát po sobě. Týden před tím česká stáj zamířila do Nogara, kde začalo mistrovství Francie. Lacko v seriálu hostoval bez nároků na body, tak se nejúspěšnějším pilotem a aktuálním lídrem stal jeho týmový kolega, 19letý domácí Teo Calvet.

Debutantka Alliah Kolocová dokázala mezi francouzskou elitou už v šestnácti letech dosáhnout hned v první jízdě na celkově třetí místo. Navíc v neděli dokázala dojet ještě o příčku lépe. Navíc to byl pro Buggyru hned double, protože cílovou čáru jako první proťal Adam Lacko. V hodnocení mistrovství Francie vyhrála a stala se tak historicky nejmladší vítězkou trruckového závodu.

"Mám obrovskou radost, po startu jsem udržela druhou příčku a následně jsem se snažila vybudovat si náskok, ze začátku jsem musela dost bránit, ale nakonec jsem to vše ustála a pozici udržela," popsala svůj čtvrtý závod Kolocová.

Následujíc víkend se do Zolderu sešla ještě silnější konkurence fakticky na úrovni závodu mistrovství Evropy. Ten ostatně belgická trať měla původně hostit, ale nakonec se konal podnik nizozemského šampionátu. Ostatně do Nizozemska je to z okruhu jen něco přes 30 kilometrů.

Lacko se na obávané trati utkal se svým dlouholetým rivalem Jochenem Hahnem. A ve všech čtyřech případech dokázal uspět. Byť v posledním závodě mu k tomu "pomohla" následná desetivteřinová penalizace německého pilota.