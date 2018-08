Video: Pilot IndyCar letěl vzduchem, Wilsonova tragédie se v Pocono naštěstí neopakovala

před 1 hodinou

Nováček IndyCar Robert Wickens poznal, že americké oválové závody jsou zákeřné. Na Pocono Racewy se proletěl vzduchem,

Pocono - Tři roky po tragické havárie Justina Wilsona znovu při závodě IndyCar na velmi rychlém oválu Pocono Raceway tuhla krev. V neděli vážně havaroval Robert Wickens, který po letu vzduchem skončil se zlomeninami v péči lékařů.

K divoké kolizi došlo ve druhé zatáčce, když se Kanaďanův monopost pravým zadním kolem dotkl vozu Marca Andretiiho. Slabá kolize v rychlosti polem 300 km/h stačila k tomu, že Andretti vrazil do zdi a Wickensův monopost se o stroj Ryana Hunter-Reaye zvedl do vzduchu. Kanadský pilot narazil do vysokého ochranného plotu a s doslova očesanou formulí vrátil se zpět na trať.

I když bouračka vypadala strašidelně, bývalý pilot DTM z ní vyvázl relativně dobře. "Robert Wickens byl transportován do nemocnice Lehigh Valley Cedar Crest v Allentown s ortopedickými zraněními a je podroben dalším vyšetřením," uvedl jeho tým SPM. Závod byl po kolizi na dvě hodiny přerušen, z vítězství se v cíli radoval expilot F1 Alexander Rossi z USA.