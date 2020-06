IndyCar startuje odloženou sezonu. Piloty místo "svatozáře" ochrání neprůstřelný štít

Po NASCAR se rozjíždí další zámořský motoristických šampionát. IndyCar má v plánu první letošní závod v sobotu na oválu Texas Motor Speedway. Piloty čeká premiéra s novou ochranou hlavy, průhledným štítem v titanovém rámu.

Podobně jako formule 1 po tragédii Julese Bianchiho, začali i za mořem důsledně řešit otázku ochrany hlavy. Také v IndyCar k tomu dala podnět smrtelná havárie. V srpnu 2015 zahynul na oválu v Pocono Justin Wilson, jehož zabila rána utrženou částí soupeřova monopostu do prostoru kokpitu.

Po testech se teď poprvé naostro představí výsledek společného výzkumu společnosti Red Bull Advanced Technologies a výrobce monopostů Dallara.

Na rozdíl od F1, kde se od roku 2018 používá ochranný rám zvaný halo ("svatozář"), Američané vsadili na variantu s průhledným štítem před hlavou pilota.

Jediný test na oválu

Aerodynamický systém z neprůstřelného průhledného materiálu upevněný v titanovém rámu - známý coby aeroscreen - jako první otestovali na oválu v Indianapolisu zkušení piloti Scott Dixon a Will Power. Krátce před plánovaným začátkem letošní sezony ještě proběhly zkoušky na klasických okruzích Barber Motorsport Park, Richmond Raceway, Sebring a také v Austinu.

Jenže místo ostrého startu v ulicích floridského St. Petersburgu přišla vynucená koronavirová pauza, která skončí až tuto sobotu v Texasu. Piloti IndyCar se dočkají závodění po nevídaných 259 dnech od závěrečné loňské Velké ceny.

Podobně jako u NASCAR, kde se od restartu odjelo už pět závodů, budou také ve Forth Worthu z preventivních důvodů tribuny prázdné. Přesto piloty čeká velká výzva, protože podle některých z nich je na závodění s novinkou kolem kokpitu moc brzy.

Příliš těžký předek?

"Bude to pro nás pro všechny premiéra. Jak to bude s odrazem slunečních paprsků či oslněním, co zastávky v boxech? Tohle všechno jsme na oválu ještě nevyzkoušeli. Na všechny tyto otázky stále neznáme odpověď," uvedl Graham Rahal z týmu Rahal Letterman Racing.

Při testech na okruhu v Austinu přišel šampion z roku 2016 Simon Pagenaud na znepokojující skutečnost. "Aeroscreen víc zatížil předek a změnil tak vyvážení monopostu," řekl novinářům francouzský závodník.

Z prezidenta IndyCar Jaye Frye ale srší sebejistota. "Jsme velmi spokojeni, kam jsme s tímto systémem zatím došli. Je to absolutní řešení bezpečnosti pilotů vytvořené bez kompromisů," uvedl.

Letošní sezona IndyCar Series má nakonec 14 závodů, z nichž se pět pojede na oválech. Nejslavnější z nich, 104. ročník Indy 500, našel své místo v kalendáři místo tradiční poslední květnové neděle 23. srpna. O jménu šampiona se rozhodne nejpozději v ulicích St. Petersburgu, kde měl šampionát původně startovat.