Castroneves se zařadil mezi legendy Indy 500. Vyhrál dvacet let po prvním triumfu

Brazilský pilot Helio Castroneves vyhrál už počtvrté legendární závod na 500 mil v Indianapolisu. V dramatickém finiši nedělního závodu uhájil vedení před Španělem Alexem Palouem.

Byl to souboj generací. Zatímco Palou nedávno oslavil 24. narozeniny, Castroneves je o plných 22 let starší. Na oválu dlouhém 2,5 míle vyhrál poprvé před dvaceti lety a jeho letošní triumf přišel po dvanáctileté pauze.

V úvodu závodu kralovali závodnímu poli mladíci Rinus VeeKay a Colton Herta, s nimž se o vedení přetahoval domácí jezdec z Indiany Conor Daly.

Bylo to ale právě Daly, jehož havárie a následná žlutá fáze daly Castronevesovi šanci vrátit se do boje o vedení. Do něj se probojoval tři kola před koncem, když předjel Paloua. Na pořadí nic nezměnilo ani následné předjíždějí monopostů o kolo zpět.

Brazilec se tak zařadil mezi rekordmany závodu. Indy 500 čtyřikrát dosud vyhráli jen Američané A. J. Foyt, Al Unser senior a Rick Mears.