Hyperauto je novou nadějí pro Le Mans. Projekt konečně přilákal Toyotě nové rivaly

Legendární vytrvalostní závody v Le Mans čeká revoluce. Přichází nová elitní třída, která nahradí stávající drahé hybridy. Místo jediné značky v ní chce o úspěch bojovat celá řada týmů.

Peuget v Le Mans ohlásil velký návrat do světa vytrvalostních zváodů. Ve slavné čtyřiadvacetihodinovce auta se lvíčkem ve znaku vyhrála třikrát, naposledy v roce 2009. | Foto: Peugeot Sport

Místo zkratky LMP1 začínají milovníci elegantních a velmi rychlých vozů skloňovat novou - LMH. Tato tři písmena znamení sousloví Le Mans Hyperauto, závodní speciály s benzínovým motorem doplněným o systém rekuperace kinetické energie.

Protože vozy mohou vycházet z už existujících silničních supersportů, automobilkám výrazně klesnou náklady na vývoj a konstrukci vozu a inženýři se mohou soustředit hlavně na závodní úpravy.

Náklady na hybridní vozy LPM1 se totiž vyšplhaly tak vysoko, že z Le Mans i celého světového šampionátu ve vytrvalostních závodech (FIA WEC) postupně odešly značky Audi a Porsche a jako jediná zbyla Toyota. Japonci jako první koncem září během 88. ročníku 24 hodin Le Mans poprvé předvedli funkční prototyp svého želízka v ohni - projekt GR Super Sport.

Při stejné příležitosti svoje plány poodhalil také domácí Peugeot. Francouzi začali na projektu pracovat se švýcarským Rebellionem. Ten ale na začátku letošního roku oznámil ukončení spolupráce. Peugeot Sport se však myšlenky na návrat na okruh Circuit de la Sarther nevzdal a hyperauto postaví sám.

Člen koncernu PSA původně zvažoval také možnost postavit auto podle americké verze nových hybridních regulí zvané Le Mans Daytona h, ale nakonec padla volba na ta vytvořená autoklubem Automobile Club de l'Ouest z Le Mans.

Pro francouzské milovníky elegance byla důležitá určitá míra aerodynamické svobody, díky níž mohou s pomocí studia Peugeot Design zachovat a využít estetické principy značky. Mezi ně patří například populární "drápy" LED světel.

Stavbu vlastního speciálu oznámil i rakouský tým ByKolles vedený bývalým šéfem několika stájí F1, rumunským zubařem Colinem Kollesem. ByKolles se do historie Le Mans zatím zapsala tím, že jeho benzínový prototyp LMP1 bez hybridního pohonu za posledních deset let ani jednou nedojel v Le Mans do cíle.

Vedle tradičních účastníků slavné čtyřiadvacetihodinovky z posledních let už svůj zájem projevil také Aston Martin s vozem Valkyrie, americká značka Glickenhaus s autem pojmenovaným "bondovsky" 007 a také Alpine, což je fakticky závodní divize Renaultu. Ten ale chce zatím startovat s vylepšenou verzí prototypu LMP1 a vlastní hyperauto přestaví později.

To je ovšem jen výčet skutečně vážných zájemců. V zákulisí se šeptá o plánech Ferrari, McLarenu, Lamborghini či Lotusu.

Příští sezona FIA WEC by měla podle aktuálního kalendáře startovat už 19. března v americkém Sebringu, 89. ročník 24 hodin Le Mans je naplánován na 12. a 13. června. Otázkou je, zda s programem nezahýbou opatření proti koronaviru tak, jak tomu bylo letos. Vždyť třeba Le Mans bylo odložené o tři měsíce a jeden plánovaný závod se nejel vůbec.