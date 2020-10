Video: Lacko i Enge se na Hungaroringu vrátili v čase

Závodní tým Buggyra se druhý víkend po sobě představil na maďarském Hungaroringu. Adam Lacko místo pětitunového tahače krotil silný sportovní vůz Mercedes, Tomáš Enge pro změnu usedl do takového "autíčka", jaké už dlouho nepamatuje,

Po závodech mistrovství Evropy tahačů na okruzích se blízko Budapešti rozdávaly body v šampionátu středoevropských zemí ESET Cup Series.

"Minulý týden jsme tady závodili s pětitunovým tahačem a teď tu jezdíme s Mercedesem AMG GT3. Nesmírně si to užívám, je to už dlouho, co jsem naposledy seděl ve sportovním voze. Podle výsledků to ale vypadá, že jsem to úplně nezapomněl," pochvaloval si změnu Lacko. Ten "gétéčko" pilotoval naposledy na přelomu let 2009 a 2010 ve francouzském seriálu Sportscar Winter Series.

V barvách stáje Buggyra Zero Mileage Racing se střídal za volantem s teprve 16letou Aliyyah Kolocovou. A páru se dařilo, ve vytrvalostním závodě obsadil ve své třídě druhé místo. Pro stejnou trofej si další den dojela i samotná Kolocová ve sprintu. Lacko byl ve své "krátké" jízdě třetí.

Ve vytrvalostním závodě nastoupila také její sestra - dvojče Yasmeen Kolocová. Ta ovšem bojovala o trofej v jiné "váhové kategorii". Šlo jí o vytrvalostní titul v kategorii do dvou litrů.

Do rozhodujícího závodu sezony dostala parťáka nad jiné znamenitého, jediného českého pilota formule 1 Tomáše Engeho. Dvojice, již dělí 28 let, si dojela pro druhé místo, což Kolocové zajistilo celkové prvenství ve třídě. V nedělních sprintech si mladá závodnice připsala další dvě výhry.

"Byla to zábava nahánět se s Tomášem Pekařem. To Clio je neskutečná hračka, kdykoliv bych si tohle znovu zopakoval. Závod jsme sice dokončili druzí, ale naším cílem bylo celkové umístění a tam se zadařilo, takže to máme v kapse," radoval se po závodě zkušený Enge, který "šestnáctitovku" (Clio má motor o objemu 1 618 ccm) v ostrém závodě proháněl naposledy v minulém tisíciletí.