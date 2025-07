Senzace v F1. Verstappen přišel o šéfa, Hornera dohnal rozklad týmu Red Bull

Úspěšný šéf týmu formule 1 Red Bull Christian Horner odešel s okamžitou platností ze všech svých funkcí. Na jeho místo usedl Laurent Mekies.

Christian Horner dnes s okamžitou platností skončil v čele týmu formule 1 Red Bull.

Po dvou dekádách, během kterých dovedl tým k osmi titulům jezdců (Sebastian Vettel 2010 až 2013 a Max Verstappen 2021 až 2024) a šesti Pohárům konstruktérů (2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023), znamená jeho odvolání zásadní obrat.

Na Hornerovo místo byl povolán Laurent Mekies, dosud šéf juniorského týmu Racing Bulls. Francouzský inženýr se tak stal prvním člověkem, který po Hornerovi šéfuje Red Bullu.

Podle tiskového prohlášení vzal Oliver Mintzlaff, výkonný ředitel Red Bullu, "s velkým poděkováním" na vědomí Hornerovy zásluhy. Zdůraznil jeho přínos k přeměně týmu v jednu z nejúspěšnějších stájí ve formuli 1.

Důvodem odvolání je přetrvávající výkonnostní propad. Red Bull je letos až na čtvrtém místě v Poháru konstruktérů, a pocit frustrace panoval i mezi jezdci včetně Maxe Verstappena. Ten interně dával najevo svou nespokojenost.

Obhájce titulu je momentálně na třetím místě s velkou ztrátou na duo vedoucích pilotů McLarenu.

Velkým problémem je druhý pilot. Liama Lawsona už po úvodních dvou Grand Prix nahradil Juki Cunoda. Japonec ale od té doby získal jen deset bodů. I vinou toho je Red Bull v hodnocení stájí aktuálně až na čtvrtém místě.

K tomu se přidaly odchody klíčových osobností stáje.

Tým opustili špičkový konstruktér Adrian Newey, který odešel do Aston Martinu, další designér Rob Marshall zamířil do McLarenu a sportovního ředitel Jonathan Wheatley je nyní v Saubberu. Navíc se šéf strategie Will Courtenay se po této sezoně připojí k McLarenu.

Nejistá je i budoucnost Verstappena. Byť má smlouvu do roku 2028, obsahuje různé výpovědní doložky, které by mohly vstoupit v platnost na konci tohoto měsíce. O Nizozemce už projevil eminentní zájem Mercedes.

Abych těch trablů nebylo málo, Horner čelil kontroverzi kvůli údajnému nevhodnému chování vůči kolegyni.

Sice byl dvakrát uznán za nevinného, ale i tak zůstal jeho vztah s dalšími členy týmu odtažitý.

Navíc měl zjevně velmi napjaté vztahy s Josem Verstappenem, otcem a manažerem čtyřnásobného mistra světa Maxe Verstappena.

V prohlášení Mintzlaff připustil, že si svoji daň vybraly "momentální sportovní krize" a vnitřní "napětí".

Horner se měl podle BBC dnes osobně rozloučit s týmem v Milton Keynes, kde zakončí svoji éru ve vedení Red Bullu.

Nový šéf Mekies převezme funkce s okamžitou platností a oficiálně nastoupí už při nadcházející Grand Prix Belgie, která se jede 27. července.

Ve vedení sesterské stáje Racing Bulls ho jako šéf týmu nahradí Alan Permane, který bude spolupracovat s generálním ředitelem Peterem Bayerem.

"Poslední rok a půl byl pro mě velkou ctí, že jsem mohl vést tým společně s Peterem. Bylo to úžasné dobrodružství, přispět k úspěchu Racing Bulls společně se všemi našimi talentovanými lidmi," řekl Mekies.