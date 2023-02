Expilot F1 měl v Indii děsivou bouračku, přesto pak bojoval o vítězství

Pascal Wehrlein si i přes vážný karambol v tréninku, po němž byl značně otřesený, udržel vedení v elektrickém šampionátu formule E.

Indické velkoměsto Hajdarábád hostilo poprvé v historii závod formule E. Už páteční tréninky přinesly vážný karambol. Pascal Wehrlein, bývalý pilot stájí F1 Manor a Sauber, dostal v poslední zatáčce smyk a v plné rychlosti narazil do svodidel.

Pilot Porsche naštěstí vyvázl z děsivě vypadající nehody nezraněn. Svému týmu hned vysílačkou hlásil, že se mu zasekl plynový pedál. Tento technický problém označil jako příčinu havárie.

28letý Němec se sám vysoukal z elektrického monopostu, ale přesto byl převezen do nemocnice na preventivní vyšetření. To dopadlo dobře, takže se mohl vrátit do pedoku.

Wehrlein ničeho nedbal a v sobotním závodě nazvaném Hyderabad E-Prix se dokázal po nepovedené kvalifikaci probít na konečné čtvrté místo. To vítězi obou předchozích podniků v Saúdské Arábii stačilo na udržení vedení v průběžném hodnocení formule E.