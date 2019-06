Bizarní jízda po Nordschleife. Z hrdiny se jezdec BMW stal smolařem roku

před 3 hodinami

Německý pilot Rudi Adams předvedl během víkendové čtyřiadvacetihodinovky na legendárním okruhu Norschleife nevídaný kousek. Už už to vypadlo, že doveze své BMW s otevřenou kapotou do cíle, ale těsně před boxy boural.

Takových havárií jsou při tradičním závodě sportovních a cestovních vozů se 160 auty na startu desítky. Ostřílený domácí matador ale v "Zeleném pekle" Nürburgringu předvedl obrovskou vůli dojet do cíle.

Po kontaktu se svodidly se necelé tři hodiny před koncem závodu uvolnila kapota vozu BMW M4 a jezdci zakryla výhled. Adams se rozhodl dojet poslepu do boxů. To se mu skoro podařilo. Jenže slůvko skoro znamenalo, že se autem skončil na poslední možné překážce. Napíchl se na svodidla u vjezdu do boxové uličky.

Naštěstí to nebyla kolize fatální, takže jakmile se dosmáli, mechanici stáje Walkenhorst Motorsport oblepili kapotu páskou a vůz se vrátil na trať.

Německo-švýcarská posádka Adams, Florian Wolf, Manuel Amweg a Arne Hoffmeister obsadila končené 35. místo se ztrátou 17 kol na vítězné Audi R8 LMS v barvách Audi Sport Teamu Phoenix. Čtyřiadvacetihodinovky se zúčastnil také jeden český pilot, kvarteto Milana Kodídka v Porsche 911 Carrera bylo klasifikováno na 70. pozici celkově a třetí ve třídě.