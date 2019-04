O Grand Prix na Markétě je velký zájem. Břevnovskou sezonu rozjíždějí domácí seriály

před 17 minutami

I když se plochodrážní Grand Prix jede v Praze na Markétě až za dva měsíce, už nyní je hlediště břevnovského oválu z velké části vyprodané. Pořadatelé tak uvažují o dalším rozšíření kapacity. Do té doby se v Břevnově rozdají domácí body.

"Čekáme na zaměření a nabídku od dodavatele. Chtěli bychom další dvě montované tribuny," uvedl na středeční tiskové konferenci manažer Grand Prix Petr Ondrašík. Současná kapacita 10 000 míst by se tak mohla navýšit o dalších pět až šest stovek.

Jedním z důvodů rozšíření hlediště je také enormní zájem zahraničních fanoušků. "Velké objednávky skupin ze zahraničí nás těší," dodal Ondrašík. Pražský závod tak potvrzuje svoje stabilní místo v kalendáři mistrovství světa jednotlivců na ploché dráze, z něhož od premiéry v roce 1997 nevypadl. Svůj závod přitom nemá taková bašta "levých zatáček", jakou je Austrálie.

Závod naplánovaný na 15. června bude vyvrcholením první poloviny pražské sezony. Ta začala nejdříve tradičním otevíracím volným závodem a v úterý se v Břevnově jel první díl domácího šampionátu jednotlivců, který podle očekávání ovládl pardubický Václav Milík. Za ním skončily domácí naděje Zdeněk Holub, Jan Kvěch a Ondřej Smetana.

Naopak zkušení jezdci v barvách AK Markéta Praha měli smůlu. Veterán Josef Franc nestihl v jízdě, kde se měl poměřit právě s Milíkem, přijet včas na start a byl tak klasifikován jako šestý. Ještě hůř dopadl smolař Matěj Kůs. Po první vyhrané jízdě přišly technické problémy a 29letý závodník už další body nepřidal.

"Doufám, že to byl jen jednorázový výpadek. Na rozdíl od kluků nejsem vůbec rozježděný," řekl pražský rodák, který loni v září utrpěl zranění kolene a definitivně ukončil své anglické angažmá. "Neříkám, že se do Anglie už nikdy nevrátím. V zimě jsem měl nabídky, ale to zranění mě utvrdilo v tom, že už toho bylo dost a chci se soustředit doma."

Chuť by si Franc i Kůs rádi spravili hned po Velikonocích v úterý na úvodním závodě české extraligy. Po jejich boku by měli nastoupit mladíci Kvěch a Petr Chlupáč, páté jméno sestavy Pražané zatím tají.

V roli obhájce nastoupí Zlatá Přilba Pardubice, v dresu slovenské Žarnovice pojede stálý účastník Grand Prix Martin Vaculík. Čtvrtým "do mariáše" bude tým Slaného.