Hill se stal legendou. Sen o úspěchu vlastního týmu ukončila smrt v troskách letadla

Graham Hill byl jediným držitelem legendární motoristické trojkoruny. Synova triumfu ve formuli 1 se nedožil, zahynul při letecké havárii přesně před 50 lety.
Indy 500: Graham Hill - 1966
Indy 500: Graham Hill - 1966 | Foto: IndyCar Media

Hill se narodil 15. února 1929 uprostřed rušných londýnských ulic. Jeho cesta ke sportu začala u veslování. Vstoupil do vážených řad Londýnského veslařského klubu. Během kariéry pak na přilbě hrdě nosil jeho znak - osm svislých pruhů symbolizujících vesla.

Osud však pro Hilla naplánoval jinou dráhu. Při náhodném setkání na okruhu Brands Hatch se poprvé potkal s motoristickým sportem. Když se poprvé vydal na trať ve voze formule 3, zjistil, že ho adrenalinový svět závodů neúprosně přitahuje.

Tak začala jeho odysea, kdy se ze skromného mechanika stal zkušený instruktor a položil základ pro své budoucí vynikající výsledky.

Klíčovým momentem Hillovy kariéry byla šance, kterou mu poskytl Colin Chapman, vizionářský zakladatel společnosti Lotus.

Chapmanova neochvějná důvěra v doposud neznámého jezdce se zhmotnila v křest ohněm v šampionátu v roce 1958, který znamenal Hillův debut ve formuli 1. I přes počáteční neúspěchy vytrval a svým odhodláním a houževnatostí kráčel k úspěchům.

Navzdory působení u Lotusu to bylo spojení s týmem British Racing Motors (BRM), které Hilla vyneslo na výsluní. V roce 1960 v nizozemském Zandvoortu poprvé okusil stupně vítězů.

O pouhé dva roky později už mohl slavit titul mistra světa, když dokázal v barvách týmu Owen Racing Organisation porazit i impozantního Jima Clarka s Lotusem.

Pak následovala tři druhá místa v seriálu po sobě a v roce 1967 návrat do Lotusu. Chapmanovi se za důvěru odvděčil korunou mistra světa F1 1968.

Vrcholem Britovy kariéry bylo dosažení bájné trojkoruny. Pět vítězství ve Velké ceně Monaka formule 1, která jezdci přinesla titul "Pan Monako", spolu s triumfem v zámořské Indy 500 a čtyřiadvacetihodinovce Le Mans upevnilo jeho status závodnické legendy.

Nikdo jiný než britská hvězda nedokázal tři tyto tak odlišné závody vyhrát. Zatím nejblíž k tomu měl Fernando Alonso, který ale stále neuspěl v Indianapolisu.

Hillovu kariéru ukončila tragédie. Zemřel 29. listopadu 1975 ve věku 46 let, když se jeho dvoumotorový letoun Piper PA-23 Aztec zřítil poblíž Arkley v londýnské čtvrti Barnet. Stalo se tak v husté mlze při nepovedeném nočním přiblížení na letiště Elstree.

Na palubě zahynulo dalších pět členů jeho týmu Embassy Hill: manažer Ray Brimble, mechanici Tony Alcock a Terry Richards, pilot Tony Brise a konstruktér Andy Smallman.

Odkaz dvojnásobného mistra světa úspěšně nesl jeho syn. Když se Graham Hill zabil, bylo Damonovi 15 let. Pokračoval v tátových stopách a v roce 1996 se stal s Williamsem mistrem světa formule 1.

Hillovi tak byli první dvojicí otec a syn, která vyhrála seriál F1. Po nich to dokázali už jen Keke Rosberg (1982) a Nico Rosberg (2016).

Graham a Damon Hillovi:

 
