Moto

Farinova havárie patří k mementům "starého" Brna, Ital před 75 ovládl formuli 1

Radek Vičík Radek Vičík
Aktualizováno před 2 hodinami
Před 75 lety, 3. září 1950 se Giuseppe "Nino" Farina stal historicky prvním světovým šampionem formule 1. Ital přitom moc dobře znal i přírodní okruh v Brně. Po vážné havárii dostala jeho jméno jedna ze zatáček.
Giuseppe Farina v Alfě Romeo ve vůbec prvním závodě historie formule 1, Velké ceně Británie 1950
Giuseppe Farina v Alfě Romeo ve vůbec prvním závodě historie formule 1, Velké ceně Británie 1950 | Foto: Alfa Romeo

Dne 3. září 1950 končila v Monze historicky první sezona nového motoristického světového šampionátu. Před sedmým dílem mistrovství světa formule 1 bylo v čele velmi vyrovnané pořadí. Prvního Juana Manuela Fangia s 26 body a třetího Farinu dělily pouhé čtyři body (mezi nimi byl ještě 24bodový Luigi Fagioli).

Související

Když formule 1 prorazila železnou oponu. Hungaroring slaví 40 let v kalendáři

F1, VC Maďarska 1986: fanoušci

Veškeré matematické spekulace Farina vyřešil radikálně. Za volantem Alfy Romeo na domácí půdě nezaváhal a po necelých třech hodinách proťal cílovou pásku jako vítěz.

Protože se tehdy počítaly jen čtyři nejlepší výsledky, Ital díky třem triumfům přeskočil Fangia a stal se vůbec prvním mistrem světa v historii F1.

Pro tehdy 43letého rodáka z Piemontu to nebyl zdaleka první úspěch, ale určitě největší.

Italský pilot se mezi tehdejší evropskou špičku prosadil už ve 30. letech. Roku 1934 vyhrál na Masarykově okruhu v Brně závod ve třídě voiturette s vozem Maserati, což byl jeho první velký triumf.

Z auta této značky přesedl brzy do Alfy Romeo. Vozy z Milána pilotoval jako člen týmu Enza Ferrariho, odkud roku 1938 přešel do tovární stáje. Té zůstal, až na několik startů v Maserati či Ferrari, věrný dalších 13 let.

Farina se mezi válkami stal několikrát šampionem Itálie a uspěl v prestižních Grand Prix, jako byly Coppa Ciano, Velká cena Bernu či Tripolisu.

"Nino" vítězil i po druhé světové válce, takže se není čemu divit, že byl jedním z velkých favoritů Velké ceny Československa 1949. To byl kvůli následnému zatažení železné opony jediný podnik vozů tehdejší specifikace formule 1, který se kdy na území naší země jel.

Původní přírodní Masarykův okruh přinášel pilotům velké výzvy. Jednou z nich byla levotočivá zatáčka do kopce v lesíku směrem na Kohoutovice. Zrada spočívala v tom, že vynášela. O tom se přesvědčil i pozdější mistr světa.

Původní Masarykův okruh - Farinova zatáčka
Původní Masarykův okruh - Farinova zatáčka | Foto: Vojtěch Marek

Farina, pilotující vůz Maserati, vjel do příkopu plného diváků. Aby toho nebylo málo, na to samé místo za okamžik přiletěl ve voze stejné značky Brit Reg  Parnell. Na místě zůstali dva mrtví diváci, dalších 14 bylo zraněno. V péči lékařů skončil také sám Farina.

Místu se brzy začalo říkat Farinova zatáčka, vznikla zde i velmi oblíbená přírodní tribuna. Neštěstí připomíná také pomníček, který vznikl z popudu brněnských motoristických fanoušků.

Farina měl štěstí i při dalších haváriích, takže na rozdíl od řady svých soupeřů ukončil po sezoně 1955 kariéru dobrovolně - byť ze zdravotních důvodů.

Ital se pak věnoval prodeji sportovních aut a pracoval i pro slavnou karosářskou firmu Pininfarina. 

První mistr světa formule 1 zemřel v roce 1966. Paradoxně se tak stalo při dopravní nehodě. Na silničce v Savojských Alpách nezvládl svůj Lotus Cortina cestou na GP Francie.

Z Remeše pak chtěl pokračovat do Monaka, kde měl dělat poradce a kaskadérského dubléra herce Yvese Montanda ve filmu Grand Prix.

 
Mohlo by vás zajímat

Mladý Francouz ukázal Red Bullu svoji sílu, pak zničil životní trofej

Mladý Francouz ukázal Red Bullu svoji sílu, pak zničil životní trofej

Ogier ovládl premiérovou Rallye Paraguay a vyrovnal rekord Citroënu

Ogier ovládl premiérovou Rallye Paraguay a vyrovnal rekord Citroënu

Macík v okruhové premiéře na body nedosáhl, Doubek bral dvě pódia

Macík v okruhové premiéře na body nedosáhl, Doubek bral dvě pódia

Nizozemské drama ovládl Piastri. Norris nedojel a Ferrari zkolabovalo

Nizozemské drama ovládl Piastri. Norris nedojel a Ferrari zkolabovalo
motorismus sport Formule 1 Přehled zpráv

Právě se děje

Aktualizováno před 25 minutami
Je to bratrská povinnost, řekl Kim Putinovi. KLDR slíbila další pomoc na Ukrajině
Zahraničí

ŽIVĚ
Je to bratrská povinnost, řekl Kim Putinovi. KLDR slíbila další pomoc na Ukrajině

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 33 minutami
Google nemusí prodat Android ani Chrome, bude ale sdílet data s konkurencí
Ekonomika

Google nemusí prodat Android ani Chrome, bude ale sdílet data s konkurencí

Společnost Google musí sdílet data se svými soupeři, aby se více otevřela konkurence v oblasti internetového vyhledávání.
před 58 minutami
Doba se mění. Novým generálním partnerem olympioniků je největší česká zbrojovka
Ostatní sporty

Doba se mění. Novým generálním partnerem olympioniků je největší česká zbrojovka

Novým generálním partnerem Českého olympijského výboru se stala zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group. Smlouva platí do roku 2029.
před 1 hodinou
Rakušan neřekl na pivě Fialovi, že chce do čela. "Použil jsem jinou větu," prozradil
6:01
Domácí

Rakušan neřekl na pivě Fialovi, že chce do čela. "Použil jsem jinou větu," prozradil

Vít Rakušan daroval bezdomovci stranickou mikinu a oznámil, co by udělal, kdyby se stal předsedou české vlády
před 1 hodinou
Další Trumpovo protimigrační tažení. Vojenští právníci budou dočasní imigrační soudci
Zahraničí

Další Trumpovo protimigrační tažení. Vojenští právníci budou dočasní imigrační soudci

Ministr obrany Pete Hegseth za tímto účelem schválil vyslání 600 vojenských právníků na ministerstvo spravedlnosti.
před 1 hodinou
Nejdelší jméno, "Hujerovi" nebo zástup titulů. Jaké bizarnosti skrývají kandidátky?
Domácí

Nejdelší jméno, "Hujerovi" nebo zástup titulů. Jaké bizarnosti skrývají kandidátky?

Mezi zajímavosti patří také kandidáti se zástupem akademických titulů nebo kandidující příbuzní.
Aktualizováno před 1 hodinou
Novinky na ČT: vrací se úspěšná kriminálka, rodinné drama, bude i vítěz z Varů
Film

Novinky na ČT: vrací se úspěšná kriminálka, rodinné drama, bude i vítěz z Varů

Novinkou bude také desetidílné rodinné drama Ratolesti, které se dotýká témat, jako jsou drogy, genderová identita či střety hodnot ve školství.
Další zprávy