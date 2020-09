Vítězství samurajů i zakázaná podpora pro Jackieho Chana. To bylo letošní Le Mans

Americký prezident Donald Trump oznámí jméno své kandidátky do Nejvyššího soudu USA ještě tento týden, a to v pátek či v sobotu. Prohlásil to v rozhovoru se stanicí Fox News, v němž také řekl, že se rozhoduje mezi čtyřmi nebo pěti uchazečkami, a že by si přál, aby Senát o jeho kandidátce hlasoval ještě před listopadovými volbami hlavy státu. Již dříve oznámil, že do funkce navrhne ženu.

"Vyhráli jsme volby, a máme právo to udělat, takže máme dostatek času, hodně času," řekl Trump v rozhovoru. "Konečné hlasování by se mělo upřímně řečeno uskutečnit před volbami. Na to máme spoustu času," dodal.

Snahu Trumpa a vůdců senátních republikánů o co nejrychlejší jmenování nástupkyně za v pátek zemřelou liberální soudkyni Ruth Baderovou Ginsburgovou ostře kritizují opoziční demokraté, kteří tvrdí, že by se s obsazením volného místa ve vlivném tribunálu mělo počkat až po prezidentských volbách, jež se konají za 42 dní.