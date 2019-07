Nejdřív naváděl k havárii, pak obhájil titul. Vergne je podruhé šampionem Formule E

před 3 hodinami

Jéan-Eric Vergne jako první pilot obhájil titul šampiona elektrické Formule E. V chaotickém dvojzávodě v New Yorku si ale za navádění k úmyslné havárii týmového kolegy vysloužil trest v podobně komunitní služby.

Francouz přijížděl do ulic Brooklynu s příjemným náskokem 32 bodů. Jenže chaos, který vyvrcholení sezony 2018-19 doprovázel, ho pořádně naštval.

V sobotní jízdě si nejdřív poškodil předek vozu, načež ho zezadu nabral týmový kolega ze stáje DS Techeetah Andre Lotterer. "Bylo to jako závody v půjčovně motokár," postěžoval si Vergne, jehož náskok se rázem zmenšil o třetinu.

Ani sám Francouz se však nechoval zrovna podle pravidel fair play. Do týmového rádia se hned dvakrát dožadoval toho, aby Lotterer zůstal stát v závodní dráze a na trať tak vyjel safety car. Tím by se udržel ve hře o dobré umístění.

Došlo by tak k něčemu podobnému, co se stalo v roce 2008 v závodě formule 1 v Singapuru. Pilot Renaultu Nelson Piquet mladší tehdy úmyslně havaroval, díky čemuž si pro nečekané vítězství dojel jeho týmový kolega Fernando Alonso. Celá kauza se prozradila následující rok, kdy Renault Piqueta vyhodil a Brazilec vše oznámil FIA. Do historie F1 se neslavně zapsala jako "crashgate".

Stáj DS Techeetah to ale odmítla udělat a sám Lotterer si v následujícím kole poškodil přední spoiler a musel do boxů. "Pokud byste se zeptal jakéhokoliv závodníka F1 nebo Formule E, tak by o něco takového zažádal každý," bránil se 29letý jezdec.

Názor jury byl ale jiný a za nevhodnou komunikaci byl Vergne potrestán jedním dnem komunitní práce.

To mu ale nevzalo chuť bojovat o titul, v neděli si ho pojistil sedmým místem. V konečném pořadí seriálu nasbíral 136 bodů, o 17 víc než šampion ze sezony 2015-16 Sébastien Buemi.