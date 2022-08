Mohl z něj být trpaslík. Finále sezony formule E okořenila hromadná bouračka

Dramatická havárie v předposledním závodě letošní sezony formule E v Soulu mohla stát nizozemského pilota Nyck de Vriese hlavu. Zachránil ho systém ochrany hlavy známý jako halo.

Aktuální, v pořadí již osmá, sezona elektrických formulí, vyvrcholila o víkendu dvojzávodem v korejském Soulu.

A už v sobotu bylo k vidění velké drama. Klání na okruhu uvnitř a kolem Olympijského stadionu, kde v roce 1988 slavil československé olympijské zlato chodec Jozef Pribilinec a stříbro oštěpař Jan Železný, totiž začal za mokra. A to se monopostům poháněným elektromotory vůbec nelíbilo.

V závěru úvodního kola postupně ve stejné zatáčce najelo sedm formulí do ochranné bariéry. Nejvážnější byla kolize obhájce titulu de Vriese a dvojnásobného šampiona "elektrik" Sébastiena Buemiho.

Švýcar najel do bariéry o něco dříve než jeho soupeř, jeho formule tak ladně zajela pod Buemiho monopost. A té chvíli zaúřadovalo halo, protože jinak by Nizozemcově hlavě hrozilo vážné poranění,

"Díky bohu, že máme halo, i když to v televizi vypadlo hůř, než jak to proběhlo ve skutečnosti. Byl to docela pomalý náraz. Vypadalo jako zpomalený záznam. Byla mizerná viditelnost a špatně jsem odhadl brzdný bod. Ale bylo nás takových víc. Ovšem je fakt, že bez halo bych byl ještě menší, než jsem teď," řekl už se smíchem pilot měřící pouze 167 centimetrů.

Druhý závod, který se jel v neděli, se už obešel bez velkých karambolů. Rozhodl o tom, že titul získal znovu pilot Mercedesu, tentokrát se mistrem světa stal de Vriesův týmový kolega Stoffel Vandoorne.

Německá značka také ovládla hodnocení týmů a důstojně se tak rozloučila se svým působením ve formuli E, kde po třech sezonách končí. Celý tým převzala jiná stáj známá z F1, britský McLaren.