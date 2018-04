Český tým předvedl rychlou práci v boxech, při premiéře ve Formuli 2 mu ale body těsně unikly

před 28 minutami

Formule 2 odstartovala hlavním závodem a sprintem v bahrajnském Sáchiru.

Sáchir - První dvojzávod Formule 2 českému nováčku Charouz Racing System nevyšel úplně podle představ. Antonio Fuoco ani Louis Delétraz zcela nepropadli, ale ani neoslnili a na body nedosáhli.

V sobotním hlavním závodě na 32 kol zůstal Ital Fuoco stát hned na startovním roštu, Švýcar Delétraz dojel na nebodovaném třináctém místě přesto, že chvíli jezdil i pátý. Doplatil na to, že kvůli mechanické poruše diferenciálu nemohl šetřit pneumatiky svého auta, což se ukázalo jako alfa a omega celého klání.

"To k závodům patří. Jednou jste nahoře, jednou dole. Ale pro nás je zásadní, že víme, že nejsme poslední. A mě osobně také těší, že jsme celý víkend měli velmi rychlé zastávky v boxech," uvedl majitel stáje Antonín Charouz.

Nedělní sprint vypadal z pohledu Charouz Racing System mnohem lépe. Chvíli se dokonce zdálo, že by se mezi bodovanou top 8 mohli vmáčknout oba jezdci. Nakonec ale zisk nepřišel, byť Delétraz zůstal za kýženým osmým místem o jedinou příčku.

"Vsadili jsme na risk zastávky v boxech navíc a přezutí na nové pneumatiky. To znamená, že naši jezdci pak jezdili o dvě až čtyři sekundy rychleji než na starých pneumatikách. Bohužel to o jedno kolo nevyšlo, ale po bitvě je každý generál. Myslím, že to bylo dobré rozhodnutí," prohlásil Charouz.

"Tento víkend je pro nás obrovským zážitkem, ale také poučením. Sbíráme zkušenosti, teď budeme analyzovat všechna data a věříme, že příště budeme zase o něco silnější. Jak ukázaly předsezónní testy, absolutní rychlost máme," doplnil.

První závod v Sáchiru patřil chráněnci McLarenu Lando Norrisovi z Velké Británie, v neděli triumfoval Rus Arťom Markelov. Norris si však udržel průběžné vedení. Další díl seriálu je naplánován na poslední dubnový víkend do Baku.