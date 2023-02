Zemřel první vítěz závodu F1 s turbem Jabouille. Bylo mu osmdesát

Zástupci Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN v Praze v noci na pátek dokončili koaliční smlouvu, kterou budou v následujícím týdnu schvalovat jednotlivé strany.V pátek ráno o tom informoval dosluhující primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a potvrdil to i předseda klubu zastupitelů Spolu Zdeněk Zajíček (ODS). Smlouvu strany plánují podepsat ještě před jednáním zastupitelů 16. února, kde chtějí zvolit nové vedení metropole v čele s primátorem Bohuslavou Svobodou (ODS).

"Dokončili jsme koaliční smlouvu včetně příloh," uvedl Hřib. Jednání ve čtvrtek začalo kolem 16:00 a v užším složení pokračovalo do půlnoci. Politici podle čtvrtečního vyjádření zejména finalizovali přesné znění programu a řešili také personální otázky. Zajíček doplnil, že nyní se ještě zpracovávají korektury dokumentů. Zcela hotové podklady by pak dnes nebo v sobotu měly zamířit do vnitrostranického schvalování všech pěti stran, které se budou koalice účastnit.