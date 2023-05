Velká voda a první mrtví. Proti závodu formule 1 v Imole se postavila příroda

Velká cena Emilia Romagna formule 1 se o víkendu nepojede. Šestý díl mistrovství světa byl zrušen kvůli záplavám na severovýchodě Itálie.

"Akci není možné bezpečně uspořádat pro fanoušky, týmy a náš personál. Jde o správné a zodpovědné rozhodnutí vzhledem k situaci, s níž se obce a města v regionu potýkají," stojí v komuniké vedení F1 na Twitteru.

Pro současného šéfa seriálu Stefana Domenicaliho jde o osobní tragédii. "Je to velká tragédie, když vidím, co se stalo Imole a celému regionu Emilia Romagna. Je to kraj, kde jsem vyrostl, a moje myšlenky a modlitby jsou s oběťmi povodní a postiženými rodinami a komunitami," prohlásil.

"Chci vyjádřit vděčnost a obdiv neuvěřitelně obětavé práci záchranných složek, které neúnavně pracují na pomoci těm, kteří ji potřebují, a na zmírnění situace. Jsou to hrdinové a celá Itálie je na ně hrdá. Rozhodnutí, které bylo přijato, je správné pro všechny v místních komunitách i pro rodinu formule 1, protože musíme zajistit bezpečnost a nevytvářet další zátěž pro úřady, zatímco se budou zabývat touto velmi hroznou situací," dodal Domenicali.

Záplavy si vyžádaly již pět obětí na životech a zhruba 5000 lidí z postižených oblastí úřady evakuovaly.

Okruh v Imole museli v úterý odpoledne opustit zaměstnanci šampionátu F1 během příprav na Velkou cenu, protože hladina blízké řeky Santerno po silném dešti stoupla. Některé silnice u okruhu byly uzavřeny a parkoviště se ocitla pod vodou.

Zatopen byl paddock pro účastníky formule 2, v níž startuje český jezdec Roman Staněk. Týmy formule 1 dostaly pokyn, aby zatím do Imoly nejezdily. Program měl začít tradičně pátečními tréninky.

K odložení závodu dnes vyzval italský vicepremiér a ministr dopravy Matteo Salvini, který v rozhovoru pro televizní stanici Sky Italia uvedl, že by všechny síly měly směřovat k pomoci postiženým oblastem. Chtěl také zabránit přetížení dopravy v regionu.

"Zaplaveno je 24 obcí, všechny toky v Emilii Romagna se bohužel rozvodnily," uvedl ministr civilní ochrany Nello Musumeci.

Nepočítaje covidové restrikce byla Grand Prix naposledy zrušena v Bahrajnu v roce 2011. Tehdy v zemi probíhala vlna krvavých nepokojů a záchranáři měli plno práce s oběťmi potyček během demonstrací.

Šampionát F1 bude pokračovat příští týden Velkou cenou Monaka.