Verstappena naštval trest za souboj s Räikkönenem. Hloupá rozhodnutí zabíjejí sport, zlobí se

před 4 hodinami

Max Verstappen z Red Bullu velmi těžce nesl pětivteřinový trest, který ho připravil o třetí místo v nedělní Velké ceně USA formule 1. Dokonce obvinil závodní komisaře, že zabíjejí sport, a vyzval fanoušky, aby příští rok na protest na závody nechodili.

Austin - Max Verstappen v dramatickém závěru nedělní Velké ceny USA formule 1 předjel v poslední zatáčce Kimiho Räikkönena z Ferrari a dostal se na třetí místo. Jenže podle komisařů při manévru nizozemský jezdec, který odstartoval kvůli penalizaci za výměnu částí motoru až z 16. místa, vyjel z trati.

Dostal za to pětivteřinový trest, po kterém se propadl zpět na čtvrtou příčku. "Byl to skvělý závod, ale tahle hloupá rozhodnutí zabíjejí sport," citovala Verstappena agentura Reuters. "Doufám, že fanouškům se to nebude líbit a příští rok nepřijdou," dodal.

S tvrdou kritikou přišel už po závodě šéf Red Bullu Christian Horner. "Je to nechutné rozhodnutí, okradli všechny fanoušky. Byl to skvělý závod a oni ho zkazili," prohlásil. "Můžeme najít pět, šest podobných incidentů, kdy dneska někdo s vozem vyjel z tratě. Kdy tím získáte, nebo nezískáte výhodu?" uvedl.

Verstappena se zastal také mistr světa z roku 1978 Mario Andretti. "Když jsem viděl záznam, tak bych mohl také klidně říct, že ho Kimi vytlačil. Bylo to nejlepší předjetí Velké ceny USA. Je mi Maxe líto, okradli ho," napsal bývalý americký pilot na Twitteru.

Souboj Verstappena s Raikkönenem v posledním kole GP USA:

Nizozemského pilota se zastal i člen vedení konkurenčního Mercedesu a trojnásobný šampion Niki Lauda. "Je to nejhorší rozhodnutí, jaké jsem zažil," prohlásil. "Neudělal nic špatného. Jsou to závodníci, nejsme na normální silnici. Tahle rozhodnutí ničí sport. Na příštím společném jednání musíme posuzování manévrů změnit, protože tohle nejde. Normálně ho předjel," dodal.