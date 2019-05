Vládu Mercedesu neukončily ani monacké uličky, v Monte Carlu triumfoval Hamilton

před 59 minutami

Velkou cenu Monaka formule 1 po velkém boji vyhrál mistr světa Lewis Hamilton z Mercedesu. Na druhém místě sice dojel Max Verstappen z Red Bullu, ale po penalizaci se propadl na čtvrtou příčku. Na druhé místo se posunul Sebastian Vettel z Ferrari a na třetí Valtteri Bottas z Mercedesu.

Hamilton s Bottasem sice do závodu, kterému předcházela minuta ticha za nedávno zesnulého legendárního trojnásobného mistra světa Nikiho Laudu, odstartovali z první řady, ale o šanci na prodloužení nadvlády v sezoně poměrně záhy přišly.

V devátém kole totiž završil smolný závod domácí Charles Leclerc. Monacký pilot po nevídané strategické chybě Ferrari v kvalifikaci odstartoval až z patnáctého místa, takže jel od začátku na riziko a při souboji s Nicem Hülkenbergem z Renaultu zničil pravé zadní kolo. Leclerc musel do boxů, a i když se na trať vrátil, tak v 18. kole kvůli poškození musel odstoupit.

Na trať vyjel zpomalovací vůz a jezdci toho využili k výměně pneumatik. Mercedesu se ale zastávka v boxech protáhla a do Bottase při výjezdu vrazil Verstappen. Pilot Red Bullu za to dostal pětisekundový trest, zatímco finský pilot musel hned v dalším kole s poškozeným vozem znovu do depa a propadl se na čtvrté místo.

Mercedesu navíc nevyšla ani sázka na měkčí sadu pneumatik pro Hamiltona, které postupem času "odešly", ale na další výměnu už nebyl čas. Pětinásobný mistr světa tak na nich musel vydržet dlouhých 66 kol, ale i přesto skvělou jízdou dokázal udržet vedení před Verstappenem.

Hamilton si připsal čtvrté vítězství v sezoně a upevnil si vedení v průběžném pořadí šampionátu. Mercedes ale přišel o šanci na rekordní šestý double za sebou. Maximem tak nadále zůstává pět vítězství v řadě, což se zatím povedlo dvakrát Ferrari (v letech 1952 a 2002) a třikrát Mercedesu (2014, 2015/2016 a 2019).

Velká cena Monaka, závod mistrovství světa vozů formule 1:

1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:43:28,437 (prům. rychlost 150,928 km/h), 2. Vettel (Něm./Ferrari) -2,602, 3. Bottas (Fin./Mercedes) -3,162, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -5,537, 5. Gasly (Fr./Red Bull) -9,946, 6. Sainz (Šp./McLaren) -53,454, 7. Kvjat (Rus./Toro Rosso) -54,574, 8. Albon (Thaj./Toro Rosso) -55,200, 9. Ricciardo (Austr./Renault) -1:00,894, 10. Grosjean (Fr./Haas) -1:01,034.

Nejrychlejší kolo závodu: Gasly.

Průběžné pořadí (po 6 z 21 závodů): 1. Hamilton 137, 2. Bottas 120, 3. Vettel 82, 4. Verstappen 78, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) 57, 6. Gasly 32.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 257, 2. Ferrari 139, 3. Red Bull 110, 4. McLaren 30, 5. Racing Point 17, 6. Haas 16, 7. Toro Rosso 16, 8. Renault 14, 7. Alfa Romeo 13.