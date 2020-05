Komentář: Vettel vyhořel u Ferrari stejně jako Alonso. Mercedes může mít "tým snů"

Pro někoho to byl šok, pro jiného logický výsledek loňské sezony. Ať už tak, nebo tak, Sebastian Vettel po šesti letech opustí Ferrari. Po Fernandovi Alonsovi v Maranellu vyhořela další superstar formule 1. Co bude dál se Scuderií i německým pilotem?

Už dvanáct let je to v Maranellu jako v Cimrmanově frustrační kompozici. Na start sezony Ferrari pokaždé vjíždí plné elánu a odhodlání získat titul. Jenže prvky očekávání na konci ročníku zas a znovu střídají prvky zklamání.

Felipe Massa byl v roce 2008 vzdálen od titulu 15 vteřin. Pak Lewis Hamilton proťal cíl Velké ceny Brazílie na pátém místě, což mu stačilo k zisku klíčového bodíku navíc. Brazilec nakonec zklamání rozdýchal a zůstal v Maranellu ještě dalších pět let.

Fernanda Alonsa před osmi lety připravil o titul v nejtěsnější bitvě minulé dekády právě Vettel. Byť se svým Red Bullem dostal po startu v Interlagosu smyk a propadl se na chvost závodního pole, šesté místo v cíli mu stačilo na zisk tehdy třetí koruny šampiona F1 po sobě. Španěl vydržel v rudém voze už jen další dvě sezony.

Zlom přišel na domácí trati

Předloni si Vettel titul ze všeho nejvíc prohrál sám. Nejprve vyplenil Lewisi Hamiltonovi "domácí hřiště", když triumfoval v Silverstonu. Na domácí Velkou cenu Německa tak přijížděl jako lídr šampionátu s náskokem osmi bodů.

Jezdec Ferrari měl závod v Hockenheimu plně pod kontrolou. Jenže v 52. kole na mokré trati ostře zabrzdil, zablokovala se mu kola a monopost zamířil do svodidel. "Byla to moje chyba," přiznal tehdy Vettel.

Po havárii byl viditelně zklamaný a frustrace se přenesla do zbytku sezony. Zatímco Hamilton nasbíral po Německu dalších osm vítězství, jeho rival uspěl už jen ve Spa-Francorchamps. Na konci roku je dělilo propastných 88 bodů.

Loni Ferrari vsadilo na novou krev. Volba padla na Charlese Leclerca a byl to výborný nápad. Mladý Monačan byl Vettelovi od prvních Grand Prix více než vyrovnaným soupeřem. V druhé polovině šampionátu se kyvadlo definitivně převážilo na jeho stranu boxů. Na konci roku měl o 24 bodů víc než zkušený čtyřnásobný šampion.

Zřejmě poslední kapkou, díky níž přetekl pomyslný Vettelův pohár, byla nechuť Ferrari nabídnout mu podobně dlouhý kontrakt jako Leclercovi (až do roku 2024), podtržená snahou Scuderie ušetřit na jeho platu.

Kam se vrtnout?

Ale co bude dál? Jedno je jasné, 32letý Němec bude v barvách stáje z Maranella závodit do konce letošní sezony. Bude-li vůbec nějaká…

Ovšem jeho další možnosti jsou docela omezené. Z Ferrari se neodchází do podřadných stájí a Vettel má pořád chuť vítězit a sbírat tituly.

Na první pohled se zdá nejlogičtější návrat "domů", do Red Bullu. Zná tam šéfy, zná většinu inženýrů a mechaniků. Jenže bude mít sílu po Leclercovi vyhánět ze svých nočních můr pro změnu Maxe Verstappena? Nizozemec je ještě ambicióznější než Monačan a podle řady expertů rychlejší a talentovanější.

Mezi největšími adepty na místo ve Scuderii jsou jmenováni Carlos Sainz junior a Daniel Ricciardo. V obou případech by jejich současní zaměstnavatelé sáhli po Vettelovi všemi deseti. Ovšem McLaren i Renault jsou momentálně týmy, jejichž ambice daleko překračují aktuální možnosti.

Varianta pro odvážné

Na závěr tu máme možnost, proti níž je rozchod Vettela s Ferrari zprávou druhořadé brizance. Co kdyby odešel do Mercedesu? Němec v německém týmu, to je marketingová bomba. Navíc by dál pokračoval ve šlépějích svého idolu Michaela Schumachera.

Spolu s Hamiltonem by vytvořili "dream team" na úrovni někdejšího dua McLarenu Ayrton Senna - Alain Prost. Šéfové Stříbrných šípů se nikdy nebránili tomu, aby jejich piloti na trati bojovali. Samozřejmě rozumně a bez vzájemných kolizí.

Šance tu je, Valtterimu Bottasovi vyprší smlouva na konci roku. Nový kontrakt zatím nepodepsal ani jeho britský týmový kolega, takže ve hře je - čistě teoreticky - ještě šílenější varianta: výměna Vettela za Hamiltona.

Jestli na formulovém trhu vybuchne podobná přestupní bomba, to se dozvíme v nejbližších týdnech a měsících.