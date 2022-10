Verstappen vyhrál závod v USA a Red Bull po devíti letech slaví Pohár konstruktérů

Mistr světa formule 1 Max Verstappen vyhrál Velkou cenu USA a jeho tým Red Bull si zajistil tři závody před koncem sezony triumf v Poháru konstruktérů. Nizozemský jezdec porazil na trati v texaském Austinu o více než pět sekund Lewise Hamiltona z Mercedesu, třetí skončil Charles Leclerc z Ferrari.

Pětadvacetiletý Verstappen vyrovnal třináctým triumfem v sezoně rekord Michaela Schumachera z roku 2004 a Sebastiana Vettela ze sezony 2013. Rodák z Hasseltu vybojoval třiatřicáté vítězství v kariéře a osamostatnil se před Fernandem Alonsem v pozici šestého nejúspěšnějšího pilota historie.

"Byl to těžký závod. Vypadalo to dobře, ale měl jsem delší zastávku v boxech, než by se nám líbilo. Musel jsem znovu najít cestu dopředu, ale dal jsem do toho vše. Byl to pro nás velmi těžký víkend," řekl v televizním rozhovoru Verstappen.

Red Bull, jenž absolvoval závod ve stínu sobotního úmrtí majitele týmu Dietricha Mateschitze (78), vyhrál Pohár konstruktérů popáté v historii a poprvé od roku 2013. "Rudí býci" ukončili osmiletou vládu rivala z Mercedesu. "Tenhle triumf rozhodně věnujeme Dietrichovi za to, co pro nás všechny udělal. Už před závodem jsme měli velkou šanci Pohár konstruktérů vyhrát, chtěli jsme toho ale dosáhnout se vší grácií. Myslím, že se nám to povedlo," doplnil nizozemský jezdec.

Devatenáctý závodní víkend navštívilo za tři dny rekordních 440 tisíc fanoušků. Start vyšel lépe Verstappenovi, který se dostal před vítěze kvalifikace Carlose Sainze. Španělský jezdec Ferrari měl v první zatáčce kontakt s Georgem Russellem z Mercedesu a ze závodu odstoupil. Na druhou příčku se posunul Hamilton. Zlepšovali se také Sergio Pérez z Red Bullu a Leclerc, kteří startovali kvůli penalizacím za výměnu motoru z prostředku pole.

V 18. kole byl kvůli nehodě Valtteriho Bottase povolán poprvé na trať zpomalovací vůz. Po restartu došlo k těžké kolizi mezi Lancem Strollem a Fernandem Alonsem. Kanadský pilot Aston Martinu zkřížil při bránění pozice španělskému soupeři trať, ten do něj zezadu narazil a předek vozu mu vylétl do vzduchu. Oba piloti vyvázli zdravotně v pořádku. Na trať se vrátil safety car. Alonso po výměně předního křídla pokračoval a dokončil sedmý. Stroll odstoupil.

Verstappen udržel i po druhém restartu vedení před Hamiltonem. Ve 35. kole zajel britský pilot pro tvrdou sadu pneumatik. Verstappen reagoval, jenže se zdržel kvůli chybě mechaniků v boxech přes 11 sekund. "Nádhera," glosoval to ironicky ve vysílačce Nizozemec, když se propadl za Hamiltona i Leclerca.

Dvojnásobný mistr světa se ale nevzdal. Poté, co se dostal před Leclerca, ztrácel čtrnáct kol před koncem na Hamiltona čtyři sekundy.

Sedminásobný mistr světa usiloval o první týmové vítězství v sezoně, vedení ale neubránil. Šest kol před cílem se Verstappen na Brita dotáhl a díky vyšší rychlosti na rovinkách jej předjel. Pilot Red Bullu byl sice vzápětí varován kvůli porušení traťových limitů, v závěru si ale vytvořil náskok přes pět sekund a bezpečně obhájil v Austinu loňské vítězství.

"Pro tým je to přesto skvělý výsledek. Přijeli jsme sem s nějakými vylepšeními a trochu jsme smazali naše manko. Auto bylo skvělé a bylo úžasné být zase ve vedení. Je to něco, na čem jsme celý rok tvrdě pracovali. Budeme dál tlačit a v posledních třech závodech do toho dáme vše. Určitě to někdy vyjde," dodal Hamilton.

Program sezony bude pokračovat za týden Velkou cenou Mexika.

Velká cena USA, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Austinu:

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:42:11,687, 2. Hamilton (Brit./Mercedes) -5,023, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -7,501, 4. Pérez (Mex./Red Bull) -8,293, 5. Russell (Brit./Mercedes) -44,815, 6. Norris (Brit./McLaren) -53,785, 7. Alonso (Šp./Alpine) -55,078, 8. Vettel (Něm./Aston Martin) -1:05,354, 9. Magnussen (Dán./Haas) -1:05,834, 10. Cunoda (Jap./Alpha Tauri) -1:10,919.

Nejrychlejší kolo: Russell.

Průběžné pořadí MS (po 19 z 22 závodů): 1. Verstappen 391 b., 2. Leclerc 267, 3. Pérez 265, 4. Russell 218, 5. Sainz (Šp./Ferrari) 202, 6. Hamilton 198, 7. Norris 109, 8. Ocon (Fr./Alpine) 78, 9. Alonso 71, 10. Bottas (Fin./Alfa Romeo) 46.

Pohár konstruktérů: 1. Red Bull 656, 2. Ferrari 469, 3. Mercedes 416, 4. Alpine 149, 5. McLaren 138, 6. Alfa Romeo 52, 7. Aston Martin 49, 8. Haas 36, 9. Alpha Tauri 35, 10. Williams 8.