Monako nenudilo. Verstappen ovládl závod, který ovlivnily technické trable rivalů

Max Verstappen v Red Bullu vyhrál nedělní Velkou cenu Monaka formule 1 a poprvé v kariéře se dostal do čela světového šampionátu. Lídr seriálu a obhájce titulu, Lewis Hamilton z Mercedesu, skončil až sedmý.

"Je to úžasný den, na který nikdy nezapomenu! Celé to bylo o tom, dokázat se dobře postarat o pneumatiky. Závod jsem měl po celou dobu pod kontrolou," radoval se Verstappen, pro něhož to bylo dvanácté vítězství ve formuli 1.

Druhý v závodě, který hodně ovlivnily technické problémy, skončil Carlos Sainz junior za volantem Ferrari. Třetí místo uhájil pilot McLarenu Lando Norris před dotahujícím druhým pilotem Red Bullu Sergiem Pérezem. Sebastian Vettel na pátém místě si dojel pro první body v kokpitu Aston Martinu.

Na startu nakonec chyběl držitel pole position Charles Leclerc. Ferrari sice po havárii v sobotní kvalifikaci neměnilo převodovku, ale pár minut před začátkem Velké ceny se se jako zrada ukázala poničená hnací hřídel. Leclerc tak v domácí Grand Prix ještě nikdy nebodoval.

Verstappen dokonale využil situace a ujal se vedení. Za ním se do prvních zastávek v boxech držel na druhém místě Valtteri Bottas, třetí jel Sainz.

Jenže pak přišla Finova katastrofa. Mechanici Mercedesu nedokázali kvůli zaseknuté matici odmontovat pravé přední kolo a Bottas v závodě předčasně skončil.

Po zastávkách v boxech se za Verstappenem držel na druhém místě Sainz a třetí Norris. Zatímco vedoucí Nizozemec začal Španělovi ve Ferrari unikat, za průběžně třetí McLaren se přiřítil Pérez. Mexičan ovšem nedokázal zaútočit a z místa na stupních vítězů se mohl radovat mladý Brit.

Naopak jeho krajan Hamilton prožil frustrující Grand Prix. Po nevydařené kvalifikaci a průměrném startu se stále držel na šesté příčce za Estebanem Oconem.

Stříbrné šípy se tentokrát přepočítaly ve strategii. Nejen, že se Hamilton zastávkou v boxech nedostal před francouzského rivala, ale tuto dvojici předstihl Vettel.

Sedminásobný mistr světa sice získal bod za nejrychlejší kolo v Grand Prix, ale i tak přišel o průběžné vedení v seriálu. Verstappen nasbíral o čtyři body více než britský závodník.