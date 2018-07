Vettel před německými fanoušky daroval Hamiltonovi vítězství i vedení v šampionátu

před 47 minutami

Hockenheim - Lewis Hamilton zvítězil v nedělní Velké ceně Německa formule 1 a vrátil se do čela světového šampionátu. Druhý na německém Hockenheimringu dojel jeho týmový kolega Valtteri Bottas, třetí skončil Kimi Räikkönen ve Ferrari.

Závod měl od startu plně v režii Sebastian Vettel. Jenže v závěru závodu přišel déšť a pilot Ferrari na mokré vozovce v 53. kole havaroval. Nepřišel tak jen o domácí triumf, ale také o vedení v MS.

Pro triumf si tak dojel obhájce titulu, byť startoval až ze sedmé řady. Hamilton se stal 12. pilotem v historii formule 1, který vyhrál závod z dvanácté nebo horší startovní pozice.

"Z takového místa na startu to bylo hodně náročné, ale vždycky musíte doufat. Prostě jsem jel, co se dalo, pořád věřil a ono to přišlo," svěřil se v cíli Hamilton.

Vettel startující z pole position měl přitom první dvě třetiny závodu pod kontrolou a o vedení přišel na chvíli jen v důsledku strategických tahů se zastávkami v boxech.

Domácí jezdec ale za houstnoucího deště zůstal na gumách bez vzorku. Nezvládl průjezd vlásenkou, kde bylo nejvíc vody a své Ferrari zapíchnul do svodidel. Radiová komunikace s boxy ukázala míru jeho frustrace. Div se nerozbrečel, pořád se omlouval a dokonce hodil vztekle volantem.

Poté, co během safety car, si Bottas zajel pro nové gumy, se rázem v čele Grand Prix objevil Hamilton. I když měl o deset kol starší pneumatiky, ubránil se po restartu před atakem týmového kolegy a dojel si pro 66 vítězství v kariéře.

Za Bottase se v posledních kolech zavěsil Räikkönen, ale Fin se už se svým mladším krajanem nedokázal vypořádat. Pro Stříbrné šípy tak přišla absolutní odveta za předchozí závod v Británii. Navíc ještě v 50. kole byly v čele dva monoposty Ferrari a v cíli slavil první double na německé půdě Mercedes.

