V Brazílii zajel nejlepší kvalifikaci Verstappen s Red Bullem

Max Verstappen v Red Bullu zvítězil v sobotní kvalifikaci na Velkou cenu Brazílie formule 1. Pro 22letého Nizozemce to je druhá pole position v kariéře. O jednu přišel před třemi týdny v Mexiku, kde při svém nejrychlejším kole porušil pravidla, a ztratil tak kvalifikační prvenství.

Verstappen porazil druhého Sebastiana Vettela s Ferrari o 123 tisícin vteřiny. Němce čeká v Brazílii jubilejní stý závod v barvách Scuderie.

"Od první části kvalifikace auto letělo jak s větrem o závod. Řízení jsem si nesmírně užíval. To nás moc těší a zítra se to všechno pokusím uzavřít," netajil se Verstappen tuhou získat na okruhu v Sao Paulu svůj letošní třetí triumf.

Třetí v boji o pole position skončil už jistý letošní šampion, Lewis Hamilton za volantem Mercedesu. Za ním se umístil Charles Leclerc se druhým Ferrari. Monačan se ale kvůli výměně motoru posune o deset pozic dozadu. Vedle Brita se tak na startovní rošt postaví jeho týmový kolega Valtteri Bottas.

Sobotní kvalifikace byla co do obsazení velmi vyrovnaná. Do top 10 se probojovali piloti šesti stájí. Vedle "velké trojky" Mercedes, Ferrari a Red Bull měl hned dva zástupce Haas a po jednom Toro Rosso a Alfa Romeo.

Velká cena Brazílie startuje v neděli v 18:10 našeho času. Grand Prix vysílá stanice Sport2, předzávodní studio začíná 70 minut před tím.

