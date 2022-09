V Monze kraloval znovu Verstappen. Velká cena Itálie se dojížděla za safety carem

Pozůstalí po obětech z 11. září 2001 se scházejí na třech místech, na něž teroristé před 21 lety zaútočili - v New Yorku, Pensylvánii a u budovy Pentagonu ve Washingtonu, kde dnes prezident Joe Biden položil věnec. Ceremonie v New Yorku se pak účastní viceprezidentka Kamala Harrisová a do Pensylvánie odcestovala první dáma Jill Bidenová.

V důsledku atentátů, při nichž teroristé ze sítě Al-Káida použili unesená letadla, přišlo o život téměř 3000 lidí. Američané si výročí připomínají čtením jmen obětí, po celé zemi se pořádají vigilie a zapalují se svíčky.