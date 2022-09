V Monze kraloval znovu Verstappen. Velká cena Itálie se dojížděla za safety carem

Nehoda dvou osobních aut a dodávky zastavila v neděli odpoledne na téměř dvě hodiny dopravu na 22. kilometru dálnice D2 z Brna na Lanžhot. Při nehodě se zranili dva dospělí a dvě děti. Řekli to mluvčí policistů, záchranářů a hasičů. Policisté odkláněli dopravu na sjezdu 11 u Blučiny, zpět na dálnici se mohli řidiči vracet u Hustopečí. Odklon dopravy skončil před 16:30, kdy se otevřel jeden pruh.

"Nehodu evidujeme jako mimořádnou událost, na místo kromě vrtulníku vyjely i tři záchranářské posádky a velkokapacitní sanitka pro situace s více zraněnými. Ošetřili jsme dva dospělé, muž utrpěl středně těžká zranění a převezli jsme jej k dalšímu ošetření do Úrazové nemocnice Brno, žena byla převezena do Fakultní nemocnice Brno k vyloučení vážnějších zranění, utrpěla středně těžká poranění. Nezletilou dívku se středně těžkými zraněními jsme převezli do Dětské nemocnice Brno a malé děvčátko s podezřením na těžké zranění také to dětské nemocnice," popsala zásah mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Velkokapacitní sanitka pak převezla šest dětí do dětské nemocnice k podrobnějšímu vyšetření, které má vyloučit vážnější zranění.

Nehoda krátce po 14:30 zablokovala oba jízdní pruhy, za ní se vytvořila asi dvoukilometrová kolona. Policisté krátce poté začali provoz odklánět na sjezdu u Blučiny na Židlochovice, řidiči se na dálnici vraceli u Hustopečí na 25. kilometru. Odklon ukončili krátce před 16:30 poté, co uvolnili jeden jízdní pruh.