Uděláme kemp a nakazíme se koronavirem, navrhl poradce Red Bullu

Poradce týmu formule 1 Red Bull Helmut Marko navrhoval uspořádání kempu, na němž by se jezdci stáje nakazili koronavirem a tím si v době přerušení sezony vybudovali imunitu. Vedení stáje myšlenku šestasedmdesátiletého Rakušana zavrhlo.

"Máme čtyři jezdce formule 1 a osm nebo deset juniorů. Nápad byl takový, že je soustředíme na jedno místo, kde by mohli překlenout tohle poměrně mrtvé období," řekl Marko rakouské televizi ORF.

"A pak by bylo ideální, kdyby přišla infekce, protože to jsou všechno mladí, silní a zdraví muži. Byli by následně dobře vybavení, až se to rozjede, na pořádně tvrdé mistrovství světa," dodal poradce týmu, za který jezdí Max Verstappen a Alexander Albon.

Marko navrhnul revoluční myšlenku v úzkém kruhu vedení, které ji podle všeho smetlo ze stolu. "Řekněme to takhle: Nebylo to přijato pozitivně," přiznal sám bývalý pilot.

Kvůli pandemii koronaviru bylo zrušeno či odloženo osm Grand Prix. V kalendáři tak jako první zůstává červnová Velká cena Kanady.