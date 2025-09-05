Měl být novým Sennou. Brazilský expilot F1 skončil ve vězení, řídil pofiderní "lambo"

Bývalý pilot formule 1 Tarso Marques se v neděli nad ránem proháněl ulicemi São Paula v supersportu Lamborghini Gallardo bez registračních značek. Policejní hlídka při kontrole zjistila, že vůz má od roku 2013 propadlou technickou i registrační platnost. Navíc na něm byla soudní plomba.
Na autě se nahromadily dluhy za daň z provozu a pokuty v hodnotě asi 1,3 milionu realů (přibližně 6 milionů Kč). Marques skončil v cele a čelí podezření z přechovávání vozidla spojeného s trestnou činností a úprav identifikačních údajů.
Po složení kauce ve výši 22,7 tisíce realů (zhruba 105 tisíc Kč), odpovídající patnácti minimálním mzdám, byl propuštěn.
Bývalý pilot stáje formule 1 Minardi tvrdí, že o problémech s vozem neměl tušení. "Nevěděl jsem, že auto bylo bez značky, zjistil jsem to až při kontrole," uvedl na sociálních sítích.
K dluhům dodal: "Zdá se, že auto mělo nějaké závazky z daně z vlastnictví motorových vozidel, pokuty a další problémy majitele. Auto proto odtáhli. Neměl jsem s tím jezdit bez značky."
Později tvrdil, že šlo o vůz klienta a on s ním jen popojížděl. "Policista mi dokonce pomohl přidělat značku," prohlásil.
Kauza tím ale neskončila. Podle policie auto patří firmě, jejíž vedení bylo odsouzeno za podvod s pyramidovým schématem. Majetek společnosti podléhá soudním omezením a registrace vozu nebyla obnovena více než deset let.
Kombinace soudních omezení, mnohaletého neplnění povinností a jízdy bez značek vedla k podezření z trestného činu.
Marques byl v 90. letech považován za velkou naději Brazílie ve formuli 1. Jeho talent se srovnával s legendárním Ayrtonem Sennou. V roce 1995 vyhrál závod formule 3000 v Estorilu jako vůbec nejmladší jezdec. O rok později debutoval ve formuli 1 v týmu Minardi.
Při domácí Grand Prix měl necelých 21 let a stal se tehdy pátým nejmladším jezdcem historie. Celkem absolvoval 24 závodů, nejlépe dojel dvakrát devátý - v Kanadě a v Brazílii v sezoně 2001. Tehdy sdílel garáž Minardi s nováčkem Fernandem Alonsem, pozdějším dvojnásobným mistrem světa.
Po odchodu z formule 1 závodil v domácí sérii Stock Car Brasil a věnoval se také televizní práci a projektům spojeným s úpravami aut.
Ke kauze se bude ještě vracet. Tvrdí, že vůz nebyl jeho a sloužil jen jako výstavní kousek klienta. Policie však operuje s dokumenty o dlouhodobém neplnění povinností a soudních omezeních.
V takovém kontextu je případná nevědomost řidiče jen malou částí příběhu. O dalším postupu rozhodne soud, do té doby platí presumpce neviny.
Fakta ale mluví jasně. Jízda bez platných značek je porušením zákona. Totéž platí pro manipulaci s identifikací vozu. I když Marques tvrdí, že šlo o nepozornost, kombinace zadržení, milionových dluhů a napojení auta na firmu odsouzenou za podvod ukazuje na mnohem vážnější problém.
Pro muže, který měl před třiceti lety našlápnuto ke hvězdné kariéře, je to tvrdý pád a připomínka, jak rychle se může svět motorsportu i showbyznysu obrátit.