Před 30 lety udělal Senna z formule 1 válku. Sestřelil Prosta a stal se mistrem světa

Neděle 21. října 1990 se zapsala do dějin formule 1 jedním z nejkontroverznějších manévrů, které rozhodly o titulu mistra světa. Ayrton Senna ten den v Suzuce hned po startu sestřelil věčného rivala Alaina Prosta a získal svůj druhý titul mistra světa.

Senna versus Prost. Tahle rivalita patří mezi legendární nejen ve formuli 1, ale ve světovém sportu vůbec.

Brazilec se s Francouzem potýkal už jako s týmovým kolegou v McLarenu. U dvou tak výrazných a odlišných osobností to snad ani nešlo jinak. Senna byl impulzivní a posedlý představou, že on je bohem vyvolený k tomu, vítězit. Naopak uvážlivý Prost měl v hlavě kalkulačku a ne nadarmo se mu přezdívalo Profesor.

Při Velké ceně Japonska se spolu osudově utkali hned dvakrát. K prvnímu kontroverznímu momentu v Suzuce došlo v roce 1989.

Prost ve své 150. Velké ceně kariéry vedl těsně pronásledovaný týmovým kolegou z McLarenu. V šikaně před cílovou rovinkou se Senna pokusil využít drobné soupeřovy chyby, ten se ale nedal a oba monoposty zůstaly stát. Zatímco pro Prosta závod skončil, traťoví komisaři Brazilcův McLaren roztlačili a Senna nakonec v Grand Prix dokázal dojet druhý.

Alain Prost Vs Ayrton Senna. GP Suzuka, Japón 1989. Parte 1#F1 pic.twitter.com/j4zQA7pysE — Legendary F1 🏁 (@LegendarysF1) December 22, 2018

Za pomoc mužů v oranžových kombinézách byl ovšem pilot McLarenu po závodě diskvalifikován, a titul tak spadl do klína rivalovi z vedlejšího boxu. Navíc za kritiku FISA (předchůdce dnešní Mezinárodní automobilové federace) byla Sennovi dočasně pozastavena superlicence.

V následující sezoně už Prost nechtěl snášet tlak věčné rivality v jednom týmu a odešel do Ferrari. Na tom, že se s brazilským jezdcem rval o titul znovu on, to však nic nezměnilo.

Zleva doprava a zase zpátky

Do Suzuky, která opět hostila předposlední podnik sezony, přiletěl Senna s náskokem devíti bodů. Přesně tolik bylo za vítězství, takže si v Japonsku mohl s předstihem zajistit triumf v celé sezoně.

Pilot McLarenu pro to dělal vše, co bylo v jeho silách. S náskokem čtvrt vteřiny před Prostem ovládl kvalifikaci, a v neděli tak mohl stát na pole position. Jenže v té chvíli zaúřadovaly zákulisní machinace.

Prezident FISA Jean-Marie Balestre se z dosud nejasných důvodů přes noc postaral o to, aby se pozice pole position přesunula z relativně čisté levé strany okruhu na pravou. Asfalt zašpiněný od pneumatik ztěžoval akceleraci a dával tak větší šanci muži na druhé straně dráhy.

Senna v tom právem viděl velkou nespravedlnost. "Říkal jsem si: Fajn, děláš pro to všechno a hlupáci ti to zk**ví. Pokud mě v neděli Prost na startu překoná, tak do toho v první zatáčce půjdu," nechal později nahlédnout do svých myšlenek před startem Velké ceny Japonska.

A skutečně, šel do toho naplno. Ferrari se podle očekávání ze svého startovního slotu odlepilo lépe a Prost se hnal do vedení. Senna se ovšem nedal, na konci startovní rovinky skoro vůbec nezatočil a zvnitřku svého soka nabral.

Ferrari bylo mimo hru, McLaren byl mimo hru. O titulu bylo rozhodnuto.

Z nepřítele se stal kamarád

"Jestli takhle chce někdo závodit, tak je náš sport mrtvý. Motorismus je sport, ne válka. Takhle prohrát je znechucující. Vždyť jsme nebyli ani kolo na kolo," postěžoval si v boxech Prost.

I když tehdy Francouz o svém rivalovi prohlásil, že "jako člověk nemá žádnou cenu", pořád si Senny vážil.

"Nenosím v sobě žádnou křivdu. V paměti si chovám jen těch posledních šest měsíců (jeho života). Tehdy jsem Ayrtona poznal mnohem víc než kdy předtím. Byla to úplně jiná osobnost. Pochopil jsem, kdo to byl a proč občas dělal takové věci, jaké dělal," připomněl Prost rok 1994, kdy se spolu spřátelili. Jenže smír netrval dlouho, Ayrton Senna se 1. května 1994 zabil v Imole.