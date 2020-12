Předchozí tragédie, svatozář i hrdinové okamžiku. To vše zachránilo Grosjeanovi život

Závod F1 v Bahrajnu přerušila hrozivá Grosjeanova nehoda | Video: Associated Press

Havárie Romaina Grosjeana v nedělní Velké ceně formule 1 v Bahrajnu vyděsila sportovní svět. Naštěstí byl ohnivý spektákl nakonec především obrovskou reklamou na bezpečnost současných monopostů F1. Podívejme se nyní na klíčové body, které vedly k tomu, že Francouz vyvázl jen s popálenýma rukama.

A můžeme začít hned u něj. Svoji záchranu výrazně ulehčil tím, že neupadl do bezvědomí, nezpanikařil a dokázal se za nějakých 20 vteřin z plamenů sám vysvobodit. Ovšem to, že při drsném nárazu do svodidel neutrpěl mnohem závažnější poranění, za to může děkovat hlavně současné technice provozované v Grand Prix.