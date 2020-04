Tragédie usměvavého milovníka Ratzenbergera odstartovala černý víkend F1 v Imole

Smrt Rolanda Ratzenbergera byla předehrou nejtragičtějšího závodního víkendu moderní éry formule 1. Nováček nepřežil svoji třetí kvalifikaci F1 v životě.

První máj roku 1994 byl za dveřmi a piloti F1 v sobotu 30. dubna bojovali v Imole o nejlepší postavení na startu Velké ceny San Marina. V podvědomí přitom měli děsivou havárii Rubense Barrichella z pátečního tréninku.

Tehdy ještě ani ne 22letý mladíček se svým Jordanem škrtnul v zatáčce Variante Bassa o obrubník. To by nebylo nic nebezpečného, pokud by se ovšem zrovna neřítil rychlostí více než 220 km/h.

To, co následovalo, byla prostá fyzika. "Nakopnutý" vůz letěl vzduchem, přistál ve svodidlech na vrcholu bariéry z pneumatik a dopadl na zem koly vzhůru. Naštěstí mladý Brazilec odnesl incident jen zlomeným nosem a sádrou na ruce.

Předčasná úleva

Protože divoký karambol skončil relativně šťastně, panovala v boxech úleva. Byla však zcela neoprávněná. To se ukázalo ve dvacáté minutě druhé kvalifikace.

Ratzenbergerovi selhal v zatáčce Villeneuve curva přední spoiler a jeho monopost Simtek vletěl v plné rychlosti do betonové bariéry.

Takový crash test vůz formule 1 z roku 1994 jednoduše nemohl vydržet, zdemolovaný stroj se od zídky odmrštil jako tenisák. Pokleslá hlava rakouského nováčka nevěstila nic dobrého.

"Bylo hrozné sledovat na obrazovce, jak se lékaři snaží zachránit Rolanda, který se nám ještě 48 předtím na letišti chlubil svým novým Porsche," napsal ve svých vzpomínkách novinář Andy Hallbery.

Nové sportovní auto si vítěz své třídy ve čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans z roku 1993 už neužil. Sjeli se k němu všichni lékaři na okruhu včetně zkušeného šéflékaře F1 Sida Watkinse.

I přes okamžitou lékařskou pomoc ve speciálním centru přímo na Autodromo Enzo e Dino Ferrari a transportu do nemocnice v Boloni Ratzenberger ještě téhož dne zemřel na následky mnohačetných poranění hlavy a krční páteře.

"Pro místo v F1 by udělal všechno"

V depu zavládla ponurá atmosféra. Už také proto, že třiatřicetiletý rodák ze Salcburku si během velmi krátkého působení v F1 stačil získat řadu přátel.

"Pro sponzory to byl ideální závodní pilot. Byl fit, vypadal skvěle a pořád se usmíval. V autě byl rychlý a dokázal pochopit, co po něm vůz chce. Pro náš malý tým to byl skutečný přínos," vzpomíná australský pilot David Brabham na svého kolegu ze stáje Simtek.

Dost možná i kvůli Ratzenbergerově úsměvu jak ze žurnálu zdobilo bok vozu Simtek logo hudební stanice MTV. Ostatně podle televize Sky Sports F1 měl románek s o sedm let mladší televizní reportérkou Davinou McCallovou, jež pak byla dlouhé roky moderátorkou britské verze show Big Brother.

Rakouský jezdec o místo ve formuli 1 moc stál. "Dodnes si vzpomínám na historku, jak bláznivou jízdou ve Fordu Fiesta po Banbury, kde Simtek sídlil, přesvědčil svého spolujezdce a majitele týmu Nicka Wirtha o vlastních jezdeckých kvalitách. Pro místo v F1 by udělal všechno," uvedl vnuk trojnásobného šampiona Jacka Brabhama.

Ratzenberger začal závodit přes protesty svých rodičů, sám si sehnal sponzory na místo ve formuli 3000 i následně v F1. V ní se ale svezl pouze v jediném závodě. Debut v Brazílii znamenal zklamání, protože se nekvalifikoval. V následující GP Pacifiku na japonském okruhu Aida obsadil 11. místo. A pak už následovala Imola.

Mezi těmi, kteří se smrti jezdce Simteku vzpamatovávali nejhůř, patřil Ayrton Senna. "Když se Ayrton dozvěděl zprávu o Ratzenbergerově smrti, psychicky se složil a začal mi plakat na ramenou," uvedl ve svých pamětech šéflékař formule 1 Watkins.

Možná to byla předtucha věcí budoucích, protože populární Brazilec se zabil den poté během Grand Prix San Marina. Z ní se svět formule 1 vzpamatovával dlouho, protože ke dvěma úmrtím během jediného víkendu došlo předtím naposledy ve Velké ceně Belgie 1960…