První trénink F1 v Abú Zabí ovládl Verstappen. Ferrari už zkouší nové součásti

před 1 hodinou

První trénink na závěrečný závod sezony formule 1 Velkou cenu Abú Zabí patřil vozům stáje Red Bull. Nejrychlejší byl Nizozemec Max Verstappen, který týmového kolegu Daniela Ricciarda z Austrálie na druhém místě porazil o téměř půl sekundy.

Na třetím místě skončil Brit Lewis Hamilton z Mercedesu, jenž si před třemi týdny v Mexiku v předstihu zajistil pátý titul mistra světa. Čtvrtou příčku obsadil jeho finský týmový kolega Valtteri Bottas před dvojicí Esteban Ocon z Force India a Kevin Magnussen z Haasu.

Až na sedmé a osmé příčce se seřadili Kimi Räikkönen a Sebastian Vettel z Ferrari. Italská stáj však na okruhu Yas Marina zkoušela některé součásti vozu pro nadcházející sezonu.

Dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso, jenž se v Abú Zabí loučí s formulí, dojel na předposledním 19. místě. Za pilotem McLarenu skončil Robert Kubica, který se pro změnu v příštím ročníku v barvách Williamsu do královské třídy vrátí osm let poté, co při vážné nehodě při rallye málem přišel o ruku.

Tréninky na Velkou cenu Abú Zabí, závěrečný závod mistrovství světa vozů formule 1:

První trénink: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:38,491, 2. Ricciardo (Austr./Red Bull) -0,454, 3. Bottas (Fin./Mercedes) -0,961, 4. Hamilton (Brit./Mercedes) -1,052, 5. Ocon (Fr./Force India) -1,611, 6. Magnussen (Dán./Haas) -1,744.