Případ sympatického smolaře Massy: Mistrem světa byl 20 vteřin, s formulí 1 se loučí už podruhé

Od příští sezony přijde formule 1 definitivně o populární postavu Felipeho Massy. Brazilec dá ve 36 letech světu Velkých cen definitivně vale. Zůstane po něm bilance 15 sezon a 11 vítězství.

Sao Paulo - Pokud by se mezi fanoušky pořádala anketa o nejsympatičtějšího pilota formule 1 poslední dekády, určitě by byl na čelných místech Felipe Massa.

36letý Brazilec patří ke světu Grand Prix od roku 2002, nejlepší roky prožil u Ferrari a pro Williams je tak důležitý, že mu napoprvé nakonec nedovolil ukončit kariéru a prodloužil ji ještě o letošní sezonu.

Vítězstvími v juniorce přímo do formule 1

Felipe Massa se narodil v Sao Paulu a celé dětství mohl téměř z okna sledovat dění na okruhu, na němž se v neděli tak emotivně loučil s brazilskými fanoušky. V sedmi letech poprvé usedl do motokáry, a když mu bylo 17, řídil svoji první formuli.

Pak přišel raketový vzestup. Po vítězství v brazilské Formuli Chevrolet, italské a evropské Formuli Renault 2000 a evropském šampionátu Formule 3000 debutoval v březnu 2002 ve formuli 1. V Sauberu odjel slušnou nováčkovskou sezonu, třikrát se vešel do bodované šestky.

Následující rok ale musel ustoupit německému duu Heinz-Harald Frentzen, Nick Heidfeld a testoval pro Ferrari. Šéfům v Maranellu se však Massa natolik zalíbil, že po dalších dvou letech v Sauberu ho povolali místo krajana Rubense Barrichella jako dvojku k Michaelu Schumacherovi.

Téměř zlaté časy ve Ferrari

Massa se hned v roce 2006 ukázal v tom nejlepším světle, vyhrál své první dvě Grand Prix a celkově skončil třetí. Jenže nejlepší rok měl teprve přijít.

Sezoně 2008 kralovali dva muži. Jen 166 cm měřící Massa a 23letý mladík v kokpitu McLarenu Lewis Hamilton. Do posledního podniku sezony, jímž byla Velká cena Brazílie, přijel miláček domácího publika se ztrátou sedmi bodů (tehdy brala bod jen nejlepší osmička a vítězství bylo za 10 bodů) na Brita.

V tropickém lijáku Massa kontroloval situaci a proťal cílovou pásku jako vítěz. V té chvíli zažil nejsladších 20 vteřin kariéry, po nichž ale následovalo největší zklamání života. Lewis Hamilton se totiž v poslední zatáčce dokázal dostat před Toyotu Tima Glocka, dojel pátý a čtyři body byly přesně tolik, kolik potřeboval na udržení prvního místa a zisk titulu.

Finiš Velké ceny Brazílie 2008:

Esto ha sido como el no mundial de Massa en 2008.https://t.co/nlIututTKz — KAISER 🇪🇸 (@DER_KSR) October 10, 2017

Massa sice po závodě vystoupal na nejvyšší stupínek, ale místo radosti nezakrýval slzy zklamání. "Byl to den plný emocí. Udělali jsme všechno, ale prohráli jsme o bod. To je prostě závodění. Měli bychom být hrdí na náš závod i celý šampionát. Byl to jeden den v životě, kdy jsem se hodně naučil," řekl tehdy brazilský jezdec.

Od té doby se už nikdy nedostal do boje o titul a nevyhrál ani další Velkou cenu. Počítadlo triumfů se zastavilo na čísle 11.

Před sezonou 2014 opustil po osmi letech Maranello a zakotvil ve Williamsu. Týmu pomáhal svými zkušenostmi a hlavně v letech 2014 a 2015 se hodně zasloužil o to, že se stal nejlepší stájí se zákaznickými motory Mercedes. Pak ale roli britského týmu převzalo Force India.

Massa měl původně končit už před rokem a také se s brazilskými příznivci patřičně rozloučil. Jenže pak přišla rychlá rošáda, v níž Valtteri Bottas u Mercedesu nahradil čerstvého mistra světa Nica Rosberga, jenž náhle ukončil kariéru. A protože Williams měl v týmu jen nováčka Lanceho Strolla, nechal se Brazilec umluvit ještě na další sezonu.

Ale ta je téměř odjetá a Massa skutečně míří pryč z formule 1. Kam, to ještě není jisté, ve hře je třeba Formule E.