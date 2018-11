Potvrzeno, do IndyCar po Ericssonovi zamíří i Alonso. Španěl chce Trojkorunu

před 2 hodinami

Fernando Alonso hodlá i v příštím roce útočit na zisk prestižní motoristické Trojkoruny a s týmem McLaren plánuje start v závodu 500 mil v Indianapolis.

Triumf v legendárním závodu je jediný, který španělskému pilotovi ve sbírce chybí. Vítězství v Monaku ve formuli 1 a ve vytrvalostním závodu 24 hodin v Le Mans už dobyl.

Sedmatřicetiletý Alonso v srpnu ohlásil, že v seriálu F1 po této sezoně končí. Zisk Trojkoruny je jeho posledním sportovním snem. Dosud to zvládl pouze Brit Graham Hill, první výhru v Monaku vybojoval v roce 1963, v Indianapolis o tři roky později a v Le Mans misi dokončil v roce 1972.

"Vždycky jsem jasně říkal, jak je pro mne Trojkoruna důležitá. Start v Indianapolis v roce 2017 byl neuvěřitelná zkušenost a hluboko v srdci mi bylo jasné, že se tam musím vrátit, pokud dostanu šanci," řekl před dnešní Velkou cenou Brazílie F1.

V Monaku triumfoval dvojnásobný mistr světa formule 1 v letech 2006 a 2007, v Le Mans uspěl vloni při svém debutu s týmem Toyoty. Dobře rozjetý měl i loňský závod v Indianapolis, ale kvůli technickým problémům ho nedokončil. Další pokus ho čeká 26. května.

Už před Alonsem svůj přestup do zámoří oznámil současný pilot Sauberu Marcus Ericsson. Osmadvacetiletý Švéd zároveň bude testovacím a náhradním pilotem u svého dosavadního zaměstnavatele v F1..

Ericsson závodí ve formuli 1 pátým rokem, z toho čtvrtou sezonu za Sauber. Od příštího roku ale jeho sedadlo zaujme zkušený Fin Kimi Räikkönen, jenž přijde z Ferrari. Švédský jezdec, který letos získal devět bodů, se přesune do pozice testovacího a rezervního pilota.

V IndyCar bude Ericsson členem týmu Schmidt Peterson Motorsports a bude řídit jeho vůz číslo 7. Honda číslo 6 zůstane neobsazená po Robertu Wickensovi, jenž měl v srpnu těžkou nehodu a je od pasu dolů ochrnutý. Doufá však, že do dvou let by mohl chodit.

"Honda číslo 6 zůstane volná pro nejlepšího nováčka roku 2018 Roberta Wickense, až se bude chtít či se bude moci vrátit," uvedl tým v prohlášení.