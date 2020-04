Týmy formule 1 šetří, kde mohou. Na řadě jsou miliardy na platy jezdců

Týmy formule 1 kvůli koronavirové krizi hledají úspory, kde se dá. V hledáčku jsou tak i platy pilotů. Jako první si je dobrovolně nechali snížit Lando Norris a Carlos Sainz junior z McLarenu.

Žádné závody, zavřené fabriky a část zaměstnanců na nucené dovolené. To je neradostná bilance světa formule 1 v době celosvětové pandemie nemoci Covid-19.

Většina týmů má svá sídla v Británii, kde je obětí koronaviru na pět tisíc. Ferrari a AlphaTauri sídlí v Itálii, což je v Evropě nejvíce zasažená země. Není se tedy čemu divit, že se stáje s nastalou situací snaží vyrovnat.

Jako první sáhl na platy McLaren. Týká se to vedení včetně šéfa Zaka Browna i obou pilotů. "Je to to nejlepší, co jsme my všichni mohli udělat pro to, aby až se vrátí do práce, si všichni v týmu udrželi svá místa," uvedl Norris.

"Pro piloty, zaměstnance i všechny lidi ve formuli 1 jsou to těžké časy. Nemyslím, si, že toho letos moc uděláme. Kdo ví, jestli se vůbec bude závodit," dodal dvacetiletý britský talent.

Jezdec McLarenu při sbírání peněz na boj s koronavirem neváhal obětovat i své vlasy a poté, co získal 12 000 dolarů (téměř 300 000 korun) se ostříhal dohola.

Kolotoč miliard

McLaren sice neuvedl, o jakou část platu jeho jezdci přijdou, ale je jasné, že jiné týmy by určitě ušetřily mnohem víc. Slavná stáj je s celkovými příjmy pilotů ve výši 10 milionů USD (255 mil. Kč) až ve spodní části pomyslného žebříčku.

Více než oba jezdci v oranžových kombinézách berou hned čtyři jejich soupeři a to ještě Charles Leclerc má ve smlouvě s Ferrari "čistou desítku".

Nejvíc na platy pochopitelně vynakládá Mercedes, jehož superstar Lewis Hamilton má astronomických 40 milionů USD (před miliardu Kč). Protože Valtteri Bottas bere "jen" 8 milionů USD, je za Stříbrnými šípy relativně blízko Ferrari se 40 miliony pro duo Sebastian Vettel - Leclerc. Naopak Williamsu stačí na kontrakty pro oba piloty "jen" dva miliony dolarů.

Celkem bylo na platy jezdců F1 pro tuto sezonu připraveno 186 milionů dolarů (4,74 miliardy Kč). Kolik ale skutečně přijde na jejich konta, to je při letošní velmi nejisté sezoně velká neznámá.