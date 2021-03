Nepředbíhejte, prosil šéf F1. Arabské nabídce očkování ale nešlo odolat

Vláda v Bahrajnu nabídla všem účastníkům testů i blížící se Velké ceny formule 1 očkování proti covidu-19. Apel nového šéfa formule 1, aby jezdci a týmy nepředbíhaly frontu zájemců o očkování ve svých zemích, vyšel naprázdno. Svět MotoGP dostal podobnou vakcinační nabídku od Kataru.

Pro jezdce a týmy elitních motoristických seriálů je životní nutností mít co nejjednodušší cestování. Vždyť se formule 1 i MotoGP jezdí s výjimkou Afriky na všech trvale obydlených kontinentech.

Zatímco očkování v Evropě, kde mají všechny stáje svoji základnu, stále drhne, státy kolem Perského zálivu mají potřebných ampulek zřejmě dost. Proto je nabízejí i závodníkům a jejich "doprovodu".

Jako první přišel s nabídkou Bahrajn. Tamní okruh v Sáchiru před pár dny hostil jediné předsezonní testy formule 1 a nový ročník začne 28. března také zde. Bahrajnské království se může chlubit tím, že má jeden z největších poměrů proočkovanosti na světě, takže si může dovolit rozdávat očkovací látku cizincům.

Nabídka platí pro závodníky a členy stájí zúčastněných testování a Velké ceny Bahrajnu, kteří tak v zemi povětšinou stráví celé tři týdny.

"Kvůli kalendáři jednotlivých událostí letošního ročníku formule 1 bude velká část lidí v Bahrajnu celých 21 dní. To nám dává výjimečnou příležitost nabídnout zájemcům dodatečnou ochranu v podobě vakcíny Pfizer-BioNTech," stojí v oficiálním vládním prohlášení, které jedním dechem dodává: "Veškeré očkování je na dobrovolné bázi."

21 dní mezi dvěma dávkami

Ve svých domovských zemích by se jezdci, manažeři, inženýři i mechanici formule 1 dostali na řadu až za řadu měsíců, proto byl o očkování zájem. První dávka byla podána hned po příletu do země a druhá přijde na řadu za 21 dní.

Ze závodníků se nechali očkovat například Sergio Pérez a Carlos Sainz. Pro první ampulku si došel dokonce celý tým AlphaTauri. "Kvůli druhé dávce zůstaneme v Bahrajnu po závodě o den nebo dva déle, protože zdraví je dnes to nejdůležitější," vysvětil boss AlphaTauri Franz Tost. U Mercedesu a Ferrari souhlasilo podle zdrojů televize ESPN s vakcinací 90 procent zaměstnanců.

Naopak vedení samotné formule 1 odmítlo očkování svých lidí s odkazem na to, že by to bylo nemorální vůči ostatním lidem ve Velké Británii, kde majitel práv ke Grand Prix sídlí.

"Prioritou jsou ti nejvíc ohrožení. Nechceme ve frontě na očkování předbíhat," apeloval nový prezident F1 Stefano Domenicali.

Marquez si poletí jen pro vakcínu

Na nabídku Bahrajnu brzy zareagoval i Katar, který o víkendu hostil druhé testy MotoGP a sezona odstartuje 28. března v Losailu. Hned o týden později se navíc na témže okruhu jede Velká cena Dauhá. Také katarské autority nabídly vakcínu celému pedoku světového šampionátu silničních motocyklů.

Jezdci a členové týmů jsou na tom podobně jako kolegové z F1, zůstávají po testech na Blízkém východě a mají tam čas na aplikaci obou dávek.

"V zájmu zajištění zdraví a bezpečnosti během celého pobytu v Kataru a během následujících cest po světě nám vláda Kataru nabídla přístup k vakcínám na covid-19," uvedli zástupci promotérské organizace Dorna v tiskové zprávě.

V nabídce jsou ochranné látky Pfizer-BioNTech a Moderna a i v tomto případě byl zájem enormní. "Je to akt zodpovědnosti," prohlásil obhájce titulu šampiona MotoGP Joan Mir, který se nechal naočkovat. Podobě se zachovali také jeho soupeři Valentino Rossi, Pol Espargaro či Jack Miller.

Sedminásobný mistr světa Marc Maquez, jenž loňský ročník téměř celý vynechal kvůli zranění a nebyl přítomný ani na testech, jen kvůli očkování dokonce odletěl na otočku do Dauhá. Tam dostal první dávku vakcíny Pfizer-BioNTech, druhou si nechá aplikovat za 19 dní, což vychází na termín mezi oběma katarskými podniky v úvodu sezony.

"Je to od katarské vlády skvělá nabídka. Pokud jde o Marca, také bude muset být očkován, protože vakcína byla vytvořena právě k boji proti tomuto viru," prohlásil šéf továrního týmu Honda Alberto Puig.