Nestačí být rychlý, o titulu šampiona formule 1 rozhodne spolehlivost

Ve dvou ze šesti zatím odjetých Grand Prix formule 1 musel lídr závodu odstoupit kvůli technickým problémům. Spolehlivost se tak stává klíčovým faktorem v boji o korunu krále světa Velkých cen.

Angličtina má pro motorsport řadu okřídlených rčení. Jedno z nich říká: "To finish first you must first to finish." Tedy něco v tom smyslu, že jestli chcete vyhrát, musíte nejdřív dojet do cíle. Právě spolehlivost se u monopostů nové konstrukce letos ukazuje klíčovým faktorem.

Legendární konstruktér Colin Chapman s oblibou říkal, že ideálně postavená formule 1 je taková, která se rozpadne hned za cílovou čarou. To je poněkud radikální přístup, ale jasně odráží myšlení lidí, kteří stavějí monoposty. Mají být co nejlehčí a dimenzované jen ta takové opotřebení, jaké je potřebné pro závody.

Jenže nynější výdajové stropy tento přístup radikálně mění. Na sezonu máte jen omezený počet motorů a dalších součástí hybridní pohonné jednotky. Šetřit musíte také na vývoji, personálu a testech.

Technika je nevyzpytatelná, někdy může zradit nepatrná součástka za pár eur. Prostě ani nejlepší závodní tempo ještě neznamená nic, když ho neproměníte v dostatečný bodový zisk. V šesti dosud odjetých podnicích v plné třetině odpadl pilot jedoucí v čele závodního pole.

O nevyzpytatelnosti F1 se už přesvědčili oba největší favorité. Obhájce titulu Max Verstappen přišel kvůli výpadku Red Bullu o vedení v úvodní Grand Prix v Bahrajnu a odpadl i z druhého místa v třetím díle sezony v Melbourne.

Po Velké ceně Austrálie měl Nizozemec pouhých 25 bodů. Od té doby ale získal dalších 85 a vede průběžné pořadí šampionátu.

Výkonnostní křivka Charlese Leclera z Ferrari je přesně opačná. V prvních třech Grand Prix získal 71 ze 78 možných bodů, ale pak přišly těžké chvíle i na něj.

V deštivé Imole dojel šestý a víkendová Barcelona pro něj skončila hořkým odstoupením z první pozice. Monačan tak v posledních třech Velkých cenách získal jen 33 bodů a přišel o celkově vedení.

U Red Bullu i Ferrari si musí dávat pozor i na skutečnost, že tak dramatické bodové rozdíly v průběhu pouhých několika Velkých cen dávají šanci dalším rivalům. Tedy hlavně Mercedesu, který zažil nehorší start sezony v éře hybridních motorů.

"Můžeme bojovat o další titul? Můžeme se vsadit, že je to možné. Potřebujeme mít vůz, které je schopné dojel na prvním a druhém místě," věří boss Mercedesu Toto Wolff.

Důvod k optimismu tu je. Ve Velké ceně Španělska dojel George Russell třetí a Lewis Hamilton jen dvě pozice za ním.

Spolehlivost bude důležitá i tento víkend v ulicích Monte Carla. Už proto, že se zde téměř nedá předjíždět a každá další ztráta bodů může být v konečném účtování velmi bolestná.